Rugby - Enzo Sanga quitte le CAB et rejoint son club formateur, l'ASM

C'est la fin de l'aventure briviste pour le demi-de-mêlée Enzo Sanga. Le joueur, formé à Clermont, va retourner en Auvergne, où il signe un bail avec l'ASM pour deux saisons. Il y accompagnera Sébastien Bézy et Baptiste Jauneau, récemment prolongé avec les Jaunards .

Enzo Sanga a paraphé un contrat avec les Jaune et Bleus jusqu'en 2025.

Peu de temps de jeu depuis janvier

Enzo Sanga a vécu deux années compliquées en Corrèze, où il a été derrière Paul Abadie et Vasil Lobzhanidze dans la hiérarchie des 9. Cette année, avec la montée en puissance des jeunes Léo Carbonneau et Mathis Ferté, son temps de jeu a encore plus rétrécie, avec seulement deux matchs disputés avec Brive depuis janvier (un en Coupe d'Europe contre Cardiff, et la défaite contre Bordeaux-Bègles).

Si, au départ, un prêt à Mont-de-Marsan avait été envisagé ou un retour anticipé au club clermontois avait été anticipé par certains médias, le directeur général Xavier Ric avait démenti cette information en affirmant qu'Enzo Sanga serait bien briviste jusqu'à la fin de saison.

Kevin Viallard prolonge, avant un prêt à Mont-de-Marsan

Du côté de Clermont, l'ancien demi-de-mêlée briviste Kevin Viallard a prolongé son contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2025, selon le club. Mais, le joueur connaîtra d'autres couleurs teintés de jaune. "Kevin aura l’occasion d’acquérir de l’expérience et de poursuivre son développement et sa progression sous la forme d’un prêt d’une saison au Stade Montois Rugby" précise le communiqué de l'ASM.