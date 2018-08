Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Je n'étais pas inquiet, mais un peu agacé". Comme beaucoup, Eric de Cromières, n'a pas apprécié la remise en route de l'équipe en première période contre Agen. Un tour de chauffe au ralenti. Mais la seconde mi-temps a toutefois rassuré le président de l'ASM.

Malgré une saison médiocre, nos supporters étaient là, et je les en remercie... Eric de Cromières, président de l'ASM

La large victoire en ouverture du Top 14 au stade Marcel-Michelin, une première depuis 2014, a lancé la saison des Clermontois qui passeront au révélateur du Racing 92 dimanche prochain. Eric de Cromières a également évoqué le recrutement. "Nous avons peu recruter car nous pensons que nos meilleurs recrues sont les joueurs qui étaient blessés la saison dernière".

Décision en fin de semaine pour John Hardie

Un euphémisme. Pourtant, un quatrième joueur (en plus de Naqalevu, Moala et Nanai-Williams) pourrait s'engager avec l'ASM. "John Hardie est à l'essai avec nous, s'il s'avère qu'il est totalement rétabli, nous lui ferons une proposition, on sera fixé d'ici la fin de la semaine". Le troisième ligne international écossais, d'origine néo-zélandaise pourrait donc bientôt porter les couleurs jaune et bleu.

Après le succès inaugural contre Agen, l'ASM va maintenant aller défier le Racing 92 à l'Aréna. A priori sans Alivereti Raka victime d'une entorse contre les lot et garonnais. Un match à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 16h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.