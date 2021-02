Rugby : "on est une équipe à réaction", l'US Dax revanchard face à Tarbes

"On s'est fait rouler dessus pendant 40 minutes, après on a rectifié le tir mais on a perdu", Arnaud Mignardi se souvient bien du dernier match face à Tarbes, en décembre dernier (26-24, amical). Ce dimanche 21 février, l'entraîneur des arrières de l'US Dax espère voir une réaction de ses joueurs ; l'équipe reste sur une défaite à domicile face à Albi.

On s'est fait piéger à la maison, par notre faute, deux fois"

- Arnaud Mignardi, co-entraîneur de l'US Dax

"Je pense que l'on est une équipe à réaction, poursuit le coach. _On a besoin de se sentir en danger pour pouvoir faire de grandes choses._" Après deux défaites d'affilée à Maurice Boyau, le Dacquois Théo Gatelier (ailier, ce dimanche) assure que l'équipe veut se racheter : "perdre à la maison c'est toujours frustrant. On connaît Tarbes, c'est accrocheur, c'est une équipe qui est très vaillante donc ça va être un gros combat."