Rugby - Esteban Abadie file officiellement sur la rade à Toulon

L'annonce a été faite ce samedi par le RCT. Le flankeur Esteban Abadie est désormais rouge et noir pour les deux prochaines saisons. Après quatre ans à Brive, le joueur, arrivé du Racing, quitte la Corrèze après une dernière saison plus que pleine.

Le joueur a, en effet, disputé les 26 matchs de son équipe. Il a rendu aussi de fiers services en touche, où il s'est imposé comme le meilleur contreur de son équipe. Il a porté aussi cinq fois la charge de capitaine, notamment lorsque Saïd Hirèche était absent, en début de saison.

"J'ai passé quatre belles années à Brive"

Dans une vidéo, un peu à la manière de son compère Enzo Hervé , il s'exprime sur les raisons qui l'ont poussé à choisir Toulon et quitter la Corrèze. "J'ai passé quatre belles années à Brive, c'était des années incroyable avec la ferveur du public. Je me suis épanoui en tant que joueur comme en tant qu'humain. Je viens à Toulon pour gagner des matchs et gagner des titres. C'est un club avec énormément d'histoires et de ferveur, un peu comme à Brive. Je pense qu'au premier Pilou Pilou, je vais avoir des frissons. Ce club a l'ambition de gagner des titres dans un futur proche, donc j'ai envie d'y participer. Je suis content d'arriver avec Enzo Hervé que je connais depuis quatre ans."

Dans un message sur le réseau Instagram, le joueur avait déjà exprimé son départ de Brive, sans préciser sa destination. "Difficile de résumer ces 4 années en quelques lignes. Un club qui m’a fait grandir, une ferveur incroyable, une famille et des amis pour la vie. La place de ce club est au plus haut niveau et il y reviendra rapidement. Il est temps pour moi de prendre un nouveau chemin. Merci à tous, briviste pour toujours !"