Rugby et réfugiés : une association bordelaise inspire le film "Pour l'honneur" de Philippe Guillard

"Au début c'est bizarre, le ballon est ovale, il rebondit pas normalement, certains pensent que c'est du football américain" raconte Lucas Perin un des co-fondateurs d'Ovale Citoyen il y a 5 ans. "Mais au moins personne ne connait les règles donc tout le monde part du même niveau" rigole celui qui a surtout fait du rugby à 7 avec ses copains au lycée. L'association Ovale Citoyen a démarré en réunissant des réfugiés autour du rugby, avec des entrainements tous les lundi soirs, sur les terrains de l'UBB. Désormais, ils font de l'aide aux droits, de l'information, de l'accueil de jour, des cours de foot, de basket, de boxe et surtout de l'insertion professionnelle.

Quand Philippe Guillard a écrit le scénario de son dernier film "Pour l'honneur" il a demandé au club du Racing 92 des contacts d'associations qui pourraient l'aider à rendre réaliste son histoire : celle d'une dizaine de migrants des quatre coins du monde débarquant dans un petit village de Corrèze à l'aube d'un derby contre le village ennemi. Et donc le club francilien a mis en relation Philippe Guillard avec Ovale Citoyen et son président Jean François Puech, qui a pu raconter des anecdotes et inspirer le scénario.

Le chant qu'enseigne le jeune Salifou à l'équipe de rugby, la scène où le coach Marco essaie d'expliquer les règles du rugby à Jawad l'iranien, "ce sont mot pour mot des choses que nous avons vécues avec l'association" explique Jean François Puech. Et cela se ressent dans le film : les clichés des valeurs de l'ovalie, du rugby de clocher et des réfugiés qui débarquent là-dedans n'en sont pas tant que ça...