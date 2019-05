Rugby : Etienne Falgoux prolonge jusqu'en 2023 à l'ASM Clermont

Clermont-Ferrand, France

C'est une tradition saisonnière. Au printemps, les prolongations de contrats bourgeonnent et l'ASM ne déroge pas à la règle. Le club auvergnat les enchaîne depuis quelques semaines. A commencer par ses internationaux français. Après Wesley Fofana, Camille Lopez, Alivereti Raka (futur bleu?) ou encore Damian Penaud, c'est au tour d'Etienne Falgoux de rempiler. Le pilier gauche de 26 ans a prolongé jusqu'en 2023 dans son club formateur. Celui qui lui a permis de connaitre ses premières capes avec le XV de France cette année (trois sélections, dont une comme titulaire) lors du Tournoi des Six Nations.

Le jeu que je pratique ici à Clermont m’a permis de développer une palette complète de joueur du rugby." - Etienne Falgoux

Le natif d'Issoire, qui a grandi à Besse, ne cache pas sa satisfaction d'avoir prolonger dans son club de toujours : "M’évaluer au plus haut niveau faisait partie de mes objectifs. Franchement, je ne pensais pas que cela arriverait si tôt, en club comme en sélection, mais je le prends comme un nouveau challenge à relever en voulant confirmer sur la durée. Le jeu que je pratique ici à Clermont m’a permis de développer une palette complète de joueur du rugby."

Son éthique de travail est irréprochable - Franck Azéma

L'entraîneur Franck Azéma a déclaré sur le site officiel de l'ASM Clermont : "Nous avons vu Etienne grandir, progresser et s’épanouir, le conserver faisait partie de nos priorités. Il incarne ce profil de pilier moderne avec une excellente assise en mêlée fermée et plus généralement dans le secteur de la conquête mais aussi un rôle très actif dans le jeu de mouvement que nous cherchons à produire. De plus, son éthique de travail est irréprochable ; il porte les valeurs de travail et d’humilité depuis ses années au centre de formation jusqu’au nouveau statut qu’il est en train de se construire. C’est encore un jeune joueur à ce poste et nous sommes certains que mêmes si les dernières saisons sont très prometteuses, les meilleures sont encore à venir et nous sommes très heureux qu’elles se déroulent sous les couleurs de notre club."

Etienne Falgoux a été champion de France Espoirs 2014 avec Clermont, puis champion de France en 2017 et récemment vainqueur de la Challenge Cup. Il a été titularisé 18 fois sur les 26 matches disputés avec l’ASM.