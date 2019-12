Rugby F3 : après un succès 19-16 dans les dernières secondes face au Racc, La Châtre peut croire au maintien

A vingt secondes de la fin, Le Racc mène de quatre points sur la pelouse de la Châtre. Les Castrais poussent a quelques mètres de l'en but. Les Castelroussins ne sont pas au mieux. Ils écroulent cette poussée. L'arbitre n'hésite pas une seconde et donne un essai de pénalité : la Châtre l'emporte !

La Châtre, Indre, France

Au coup d'envoi, au regard du classement et surtout des différents effectifs, beaucoup d'observateurs voient le Racc s'imposer sans trop de difficultés sur la pelouse de la Châtre qui en neuf journées ne s'est imposé qu'une seule fois. En face les Castelroussins qui ont comme objectifs de jouer les phases finales ont dans leurs rangs un certain Januarie champion du Monde 2007 avec l'Afrique du Sud excusez du peu. Et bien même si ce derby de l'Indre ne restera pas dans les mémoires en raison du jeu proposé, bien triste comme la météo de ce huit décembre, au moins en terme de suspens, les supporters les dirigeants et surtout les joueurs de la Châtre ont été servis. Alors qu'il reste vingt secondes à jouer, le Racc est sur le point de prendre les quatre points de la victoire. La Châtre qui est revenu à quatre petits points grâce au pied de Rémi Derech 12-16 (74ème) y croit secrètement. Même si les minutes s’égrènent, les joueurs de Williams Donnard on tout de même le ballon. Ils progressent dans le camp du Racc à quelques mètres de l'an but. Le public pousse les joueurs sont galvanisés et sur un regroupement ils poussent avec leur cœur et leurs tripes. Les Castelroussins reculent et ils écroulent le paquet d'avant Castrais.

W. Donnard (entraîneur de la Châtre : "En gagnant ce match on peut donc croire maintenant en notre maintien."

L'arbitre de la rencontre n'hésite pas une seconde et donne un essai de pénalité. Ce qui signifie que sur cet avant dernier coup de sifflet la Châtre marque sept points, (12-16 puis 19-16) qui est le score final !

A. Crochet (entraîneur du Racc) : "Nous avons mis tous les ingrédients pour les aider à croire en la victoire."

Les Castrais exultent, les Castelroussins rentrent au vestiaires la tête basse. Anthony Crochet l'entraîneur du Racc souhaite relativiser : "C'est juste un coup d'arrêt en terme de résultat. Même après une défaite comme celle là on apprend. Le problème, c'est que nous avons mis tous les ingrédients pour les aider à croire en la victoire. Et du coup ils ne se sont pas gênés pour nous battre." Dans le même temps Issoudun en déplacement à Uzerche s'est incliné 31 à 22. Les vignerons de Sancerre ont été battus chez eux 13 à 6 par Causse-Vézère. Enfin Bourges a signé sa dixième victoire en dix journées , 22 à 10 à la maison face à Montluçon. Au classement, les Berruyers sont donc en tête, le Racc est 6ème, Sancerre 8ème, Issoudun et la Châtre ferme la marche avec respectivement douze et onze points.