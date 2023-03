Rugby, F3, derby Vergt reste patron chez lui face à l'USAN

Tous les dimanches vers 18h00, nous vous offrons sur le site francebleu.fr, sur l'application ICI et sur la page Facebook de France Bleu Périgord, votre magazine, Sport en Périgord, le Mag. Aujourd'hui, dimanche 12 mars 2023, nous allons revenir sur la déception boulazacoise, qui n'a pas su élever son niveau de jeu pour l'emporter à Orléans, en Pro B de basket. Vous aurez à propos de ce sport, tous les résultats des clubs périgourdins engagés dans leurs championnats nationaux ou régionaux. Il n'y avait pas de journée de National 2 de football, mais nous vous offrons tous les résultats des clubs périgourdins en Ligue Nouvelle Aquitaine. Il y avait une journée de Nationale Une Féminine de handball, mais Bergerac en était exempt. Du coup, nous nous sommes concentrés sur les résultats des autres clubs du département, dans les différents championnats nationaux et régionaux et surtout sur le résultat de Champcevinel en Pré-Nationale Masculine face au leader. Sans oublier, une large page rugby, avec un coup de projecteur sur le match de l'USB, à domicile, face au 2ème de Fédérale 1, Salles. Autre focus, celui du derby de Fédérale 3, entre Vergt et l'Union Saint-Astier Neuvic. Vous aurez les résultats du CAP en Nationale 2, de Belvès en Fédérale 2 et tous les autres résultats de Fédérale 3 de rugby.

Basket, ProB, Boulazac peu inspiré, s'incline à Orléans

Le Boulazac Basket Dordogne à l'échauffement dans le Palais des Sports d'Orléans © Radio France - Christian Lacombe

Orléans Loiret Basket 74-67 Boulazac Basket Dordogne. Ce match de la 23ème journée de Pro B, a débuté, samedi 11 mars 2023 avec un bon quart d'heure de retard, en raison d'un incident technique sur un panneau soutenant le panier. Le match, lui aussi, va mettre du temps à démarrer et le niveau de jeu n'attendra pas les sommets, loin de là. Le Boulazac Basket Dordogne s'incline donc, en déplacement, à Orléans. Score final, 74 à 67. Chaque équipe a eu sa mi-temps, la première pour le BBD qui vire avec 4 points d'avance à la pause. Orléans va dominer la deuxième mi-temps. Le BBD inscrit 10 paniers primés sur les 22 tentés, Orléans arrose davantage avec 12 paniers réussis à 3 points sur les 31 tentés. Les boulazacois meilleurs dans l'exercice des lancés francs. Orléans a été davantage sanctionné. Mais Boulazac a encore perdu beaucoup trop de ballons, hier soir, 19 au total, c'est son pêché mignon et c'est en grande partie ce qui lui coute la victoire. Louis Cassier réalise un très bon match. Kelly bon en première mi-temps, s'est montré moins à son avantage au retour de la pause. Nicolas De Jong n'a pas eu son influence habituelle. Boulazac s'incline pour la 8ème fois de la saison, la 6ème fois à l'extérieur. Le mardi 21 mars, prochain, Boulazac accueillera Nantes au Palio. Malgré cette défaite, le BBD conserve sa 3ème place au classement de ce championnat de Pro B de basket.

Statistiques du match, site LNB . Classement Pro B, site LNB .

Basket, les résultats de nos clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine : Stade Rochelais 63-53 AOL Basket. Résultats et classement, site FFBB .

Régionale 2 Féminine : Le Lardin Limoges ABC. Résultats et classement, site FFBB .

Régionale 2 Masculine : Saint Pantaléon 57-60 Saint Front de Pradoux. Boulazac Basket Dordogne(2) 78-53 Limoges Basket Club. Résultats et classement, site FFBB.

Régionale 3 Féminine : ASPTT Grand Périgueux 67-57 Uzerche. Tulle Notre Dame de Sanilhac. Chambon/Evaux Issac. Bassillac Beaulieu. Résultats et classement, site FFBB .

Football, les résultats périgourdins en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Angoulême Boulazac. Saint Pantaléon (reporté) Trélissac(2). Mussidan/Saint-Médard (reporté) Mérignac-Arlac. Résultats complets, site FFF. Classement de Régional 1, Poule B, site FFF.

Régional 2, Poule D : Médoc Atlantique 1-0 Limens/Saint-Astier. Nontron/Saint-Pardoux 2-0 Sireuil.

Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : Talence (reporté) Bergerac La Catte. Sarlat Marcillac 1-2 Bergerac(2). Prigonrieux 2-4 Mascaret. R ésultats complets, site FFF . Classement de Régional 2, Poule E, site FFF .

Régional 3, Poule E : Trélissac(3) 8-0 Nonards Altillac. Chancelade/Marsac Brive ASPO. Verteillac/Mareuil Aurence-Roussillon. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 3, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule F : Périgord Centre 2-1 Ruelle. La Roche-Rivières Ribérac. Vindelle Coulounieix/Chamiers. Thenon/Limeyrat/Fossemage (reporté) Puymoyen. Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 3, Poule F.

Régional 3, Poule H : Montpon/Ménesplet Arsac/Lepian Médoc. Gensac/Montcaret (reporté) Pays du Dropt.

Résultats complets, site FFF . Classement de Régional 3, Poule H, site FFF.

Handball, Pré-Nationale, Champcevinel fait bonne figure face au leader charentais

L'équipe du HBC Champcevinel, club de handball évoluant en Pré-Nationale Masculine - HBC Champcevinel

HB Champcevinel 29-30 Entente Territoire Charente HB. Samedi 11 mars 2023, 21h00 a été donné le coup d'envoi de ce match du haut de tableau, comptant pour la 16ème journée de Pré-Nationale Masculine de handball. Il y a une semaine, en déplacement à Isle, chez le 3ème, le club périgourdin s'était incliné d'un tout petit but, 34 à 33. Cette fois, les hommes de Colin Goury, le coach de Champcevinel, ont encore résisté face au leader de la poule. Mais là encore, la défaite peut alimenter de gros regrets, puisque le club local s'incline d'un but, 30 à 29. Champcevinel menait au score à la mi-temps et va céder en fin de rencontre. Pour l'objectif initial de terminer dans le TOP 5, tout est encore possible. Champcevinel occupe la 4ème place. Mais avec cette défaite, il sera difficile d'aller chercher l'une des deux premières places, pour la montée. Résultats complets de la 16ème journée et classement Pré-Nationale, site FFHB.

Handball, les résultats de nos clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, Play down : Aunis/La Rochelle Périgueux Handball. Résultats et classement, site FFHB.

Pré-Nationale Féminine : Ribérac 38-21 Loudun. Angoulême 32-19 Entente Périgord Sud-Ouest. Résultats site FFHB.

Excellence Régionale Féminine : Périgueux Handball(2) 17-36 Handball Sud Deux-Sèvres. Sarlat 13-45 Celles sur Belle. Résultats et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Masculine : Lalinde 38-28 Monsegur. Résultats et classement, site FFHB .

Honneur Régionale Masculine : Bègles 30-28 Montpon. Nord des Landes 31-32 Coulounieix-Chamiers. Carbon Blanc 26-18 Champcevinel(2). Sarlat 33-25 Langon. Résultats et classement, site FFHB.

Rugby, F1, Bergerac rate de peu le bonus défensif

Bergerac face au 2ème, Salles au stade Gaston Simounet en Fédérale 1 de rugby - Thibault Chauvin, correspondant US Bergerac rugby

Bergerac 16-26 Salles. Ce dimanche 12 mars 2023, Bergerac recevait Salles, l'actuel 2ème de la Poule 4 de Fédérale 1. En s'inclinant, la semaine dernière, en déplacement à Mauléon, les bergeracois ont mis fin à leur belle série de 7 victoires consécutifs. Il fallait aujourd'hui repartir de l'avant, pour encore espérer une qualification pour les phases finales et surtout pour assurer le maintien. Salles est l'une des solides équipes de ce championnat et parvient à inscrire son seul essai de la première mi-temps et pour mener à la pause, 11-17. Bergerac aura une timide réaction en deuxième mi-temps, mais s'incline logiquement face à Salles, 26 à 16, pas de bonus défensif pour les bergeracois, qui restent sur deux revers de suite. Résultats complets, site FFR . Classement de la poule 4 de Fédérale 1, site FFR.

Rugby, F3, derby Vergt USAN tourne en faveur des locaux

L'équipe de Vergt évolue à domicile pour affronter l'Union Saint-Astier/Neuvic en Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Vergt (UAV) 32-17 Union Saint-Astier/Neuvic (USAN). Encore un derby périgourdin au menu de cette 17ème journée de la Poule 15 de Fédérale 3 de rugby. Mais cette fois, il concerne le haut de tableau. Vergt défend sa belle 2ème place et veut continuer de mettre la pression sur Sarlat, le leader. L'Union Saint-Astier Neuvic espère un succès pour consolider sa place de 4ème et pourquoi pas faire mieux pour la suite et fin de saison. Logique victoire des vernois qui prennent leur revanche sur le résultat du match aller.

Rugby, Périgueux reste le patron à Fleurance

Fleurance 29-35 Périgueux. Le CAP est en déplacement pour cette 19ème journée de la Poule 2 de Nationale 2. Une équipe que les capistes avaient battu au match aller 21 à 5. C'était le 13 novembre 2022. Depuis, Périgueux enchaîne les bons résultats. Périgueux reste sur 7 succès consécutif, sa dernière défaite remonte au 11 décembre 2022, c'était sur la pelouse du Bassin d'Arcachon. Périgueux est un solide leader et peut encore mettre ses adversaires à distance, à l'occasion de ce déplacement. Le match se dispute sous un ciel voilé et un sol humide. Fleurance parvient à produire plus de jeu qu'il ne l'avait fait lors du match aller. La mi-temps est sifflée sur le score de 17-20 en faveur du CAP. La deuxième mi-temps sera tout aussi débridée et les attaques vont encore pouvoir faire mouche. A ce petit jeu, c'est Périgueux qui s'impose 35 à 29. C'est une 8ème victoire consécutive**. Résultats complets, site FFR . Classement de la poule 4 de Nationale 2, site FFR.

Rugby, résultats de la journée de Fédérale 2

Levezou Segala 26-13 Belvès. 19ème journée de la poule 4 de Fédérale 2 de rugby. Belvès, 5ème en déplacement sur la pelouse du 9ème, avec pour espoir d'obtenir un 11ème succès, le 3ème à l'extérieur. Les sangliers n'on pas sombré, mais n'ont pas pu totalement résister aux attaques de Levezou Segala. Belvès s'incline 26 à 13. **** Résultats complets, site FFR. Classement de la poule 4 de Fédérale 2, site FFR .***

Rugby, résultats de la journée de Fédérale 3

Fédérale 3, Poule 15, 17ème journée :

Le Bugue 42-38 Figeac. Exploit du Bugue qui se relance pour le maintien.

Sarlat 70-13 Nontron

Argentat 35-18 Le Lardin Saint-Lazare

Lacapelle Marival 25-0 Lalinde victoire de Lacapelle Marival par forfait.

Résultats complets de la poule . Classement de la poule 15 de Fédérale 3 .

Rugby, résultats en Régionale 1 Ligue Nouvelle Aquitaine

Régionale 1, Poule 2, 17ème journée :

NSL Rugby 34-18 XV Haut Périgord

Varetz Cublac/Terrasson match reporté en raison de l'état du terrain.

Résultats complets, site FFR . Classement de la poule 2 de Régionale 1, site FFR .

Régionale 1, Poule 3, 17ème journée :

Mussidan 29-22 Stade Réolais

Sainte Bazeille 17-9 Trélissac

Ribérac 35-10 Le Passage

Saint Cyprien 34-6 Le Queyran

Résultats complets, site FFR . Classement de la poule 3 de Régionale 1, Site FFR.

Sport en Périgord , la chronique, en direct sur France Bleu Périgord, du lundi au vendredi à 6h40.