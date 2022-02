Rugby F3 : Issoudun sans briller s'impose 25 à 13 sur la pelouse du Racc

Cela faisait douze ans qu'Issoudun attendait cette victoire. Ce n'est certes pas le plus beau match des joueurs du RCI, mais grâce à ce succès ils se repositionnent au classement avec comme objectif de jouer les play-off et bien plus si affinités.

Cette deuxième manche retour du derby de l'Indre qui s'est déroulée devant un demi millier de spectateurs ne restera pas dans les annales. Les rugbymens d'Issoudun au terme d'un match plus que moyen sont venus décrocher la victoire qui les fuyait depuis 13 ans !

"Issoudun n'avait plus gagné sur la pelouse du Racc depuis 2009" Joachim Robert le capitaine d'Issoudun

"Bravo à cette belle équipe de Châteauroux qui a joué avec ses armes et qui nous a mis vraiment en difficulté. Après nous nous imposons car nous avons un effectif beaucoup plus pléthorique qu'eux. Ce fut un match engagé, trop parfois, et pas très spectaculaire en première mi-temps mais bon nous prenons quatre points nous n'allons pas cracher dessus et puis aussi Issoudun n'avait plus gagné sur la pelouse du RACC depuis 2009."

3 cartons rouge à la mi-temps dont deux pour le RACC !

Au terme des quarante première minutes marquées par un blessé côté Issoldunois Touleron évacué par les pompiers de Châteauroux les deux équipes rentrent aux vestiaires avec deux pénalités de chaque côté et surtout trois cartons rouge dont deux pour le RACC suite à des échauffourées, qui arrivent souvent lors d'un derby.

Issoudun inscrit deux essais en deuxième mi-temps

Issoudun va faire finalement logiquement la différence lors de la deuxième mi-temps grâce à un banc de touche plus fourni et aussi à deux essais de Fernandez, transformés par Ducros. Issoudun s'impose donc 25 à 13 au terme d'un petit derby. Mais les joueurs de David Ligot, l'entraîneur Issoldunois, grâce à quatre points supplémentaire acquis lors de ce match en retard, reprennent les commandes de cette poule 16. L'objectif maintenant pour Issoudun et d'aller aux play-off et pourquoi pas jouer l'accession en fédéral 2. Mais il faut bien l'avouer, la route est encore longue et semée d'embuches.