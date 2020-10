Rugby F3 : Le Racc s'incline chez lui à la dernière seconde 18 à 17 face à Chinon

C'est ce qui s'appelle une contre performance. Les rugbymens du Racc chez eux se sont inclinés à la toute dernière seconde d'un tout petit point 18 à 17 sur une pénalité de Valentin Gilbert face à Chinon et ce pour le compte de la quatrième journée de fédéral 3.

Même si les Castelroussins ont inscrit le seul essai du match en première période, ils ont été malmenés au cours de ces quarante premières minutes. Les rugbymens d'Indre-et-Loire mènent à la pause d'un petit point 9 à 8 et encore les Castelroussins s'en sortent plutôt bien.

Il est vrai que le Racc a du se passer pour cette rencontre et sans doute la prochaine, de ces deux champions du Monde : Sisa Koyamailbole (champion du Monde de rugby à 7) et de Ricky Januarie (champion du Monde de rugby à XV). Ils sont tous les deux blessés mais cela n'explique pas tout.

Les Castelroussins ont été une nouvelle fois beaucoup trop pénalisés la preuve : 19 pénalités contre le Racc à 9 ! William Donnart l'entraîneur du XV Castelroussin avait du mal à cacher sa déception : "Quand on est au bord du terrain on se dit ce match on peut quand même le gagner même si nous sommes pas dans un grand jour et à l'arrivée on le perd sur une pénalité qui n'aurait pas du être jouée à cet endroit là. Maintenant nous ne sommes pas assez présents dans agressivité. Nous devons monter le curseur du combat et faire attention à nos plaquages hauts. Nous nous sommes fait beaucoup beaucoup trop pénalisé dans ce match." La semaine prochaine, place au derby du Berry, Le Racc se déplace à Sancerre qui s'est imposé 19 à 13 sur la pelouse d'Auxerre. Dans le même temps, Issoudun chez lui a battu Joué-les-Tours 32 à 13. Au classement, Les rugbymens Castelroussins reculent à la quatrième place, Issoudun est sixième, Sancerre septième et enfin la Châtre dixième mais avec un match en moins. A noter qu'en Fédéral 2, le Bourges XV promu dans cette division et en déplacement au Creusot a été battu 43 à 37.