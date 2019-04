Rugby : Fabien Galthié a accepté d'être le prochain sélectionneur du XV de France

Un accord de principe a été trouvé entre Fabien Galthié et la Fédération française de rugby, a annoncé franceinfo ce mercredi. L'ancien international va intégrer le staff de l'actuel sélectionneur dans les jours qui viennent, puis il sera seul à la barre après la Coupe du monde 2019, jusqu'en 2023.

Sauf coup de théâtre de dernière minute, Fabien Galthié sera le prochain sélectionneur du XV de France. Selon franceinfo ce mercredi, l'ancien entraîneur devrait intégrer l'encadrement de l'équipe nationale d'ici quatre ou cinq jours, même si les discussions sont toujours en cours avec la Fédération française de rugby (FFR) et que rien n'est encore signé.

L'ancien capitaine des Bleus réfléchit en ce moment à la composition de son futur staff. Il sera aux côtés de l'actuel sélectionneur Jacques Brunel jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2019 (20 septembre-2 novembre), avant de poursuivre seul jusqu'à la Coupe du monde 2023.

Ancien capitaine du XV de France

Ancien demi de mêlée, Fabien Galthié (50 ans) a porté à 64 reprises le maillot du XV de France. Comme entraîneur, il a notamment mené le Stade Français au titre de champion de France en 2007. Il a ensuite entraîné Montpellier, qu'il a quitté après un conflit avec le président. Il a été évincé du poste d'entraîneur du RC Toulon en juin 2018, après une seule saison à la tête de l'équipe qu'il avait menée en barrages du Top 14.

Depuis son départ de Toulon, il s'était essentiellement consacré à sa tâche de consultant rugby pour France Télévisions. Ni Fabien Galthié ni la FFR n'ont pour le moment officiellement confirmé cette arrivée à la tête de l'équipe de France.

La fin d'un cauchemar ?

Ce choix est en tout cas censé mettre un terme à la période mouvementée que vit le XV de France, qui accumule les mauvais résultats depuis son élimination en quart de finale du Mondial-2015 face aux All Blacks (62-13). Nommé en remplacement de Philippe Saint-André (2012-2015), Guy Novès avait été démis de ses fonctions par Bernard Laporte en décembre 2017, avant d'obtenir 1 million d'euros de dédommagement devant les Prud'hommes. Son remplaçant, Jacques Brunel a lui connu une série de désillusions dont deux défaites traumatisantes en Angleterre et en Irlande lors du dernier tournoi des Six nations.

Le président de la FFR Bernard Laporte avait insisté sur la nécessité de renforcer l'encadrement du XV de France avant le début de la préparation du Mondial-2019. L'idée de nommer un sélectionneur étranger avait été un temps évoquée mais elle a été abandonnée, après avoir été soumise au vote de l'ensemble des 1.742 clubs français.