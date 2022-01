Rugby - Face à Bordeaux, comment la mêlée briviste a plié sous la tactique de Christophe Urios ?

Le CA Brive a été défait par l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi au Stadium (19-22). Pourtant, deux essais magnifiques, une touche vaillante et peu d'indiscipline avaient mis les Brivistes sur de bons rails. C'est la tactique de Christophe Urios en mêlée qui a fait échouer le CAB. Décryptage.

La mêlée bordelaise et Maxime Lucu ont mis à la faute proprement les brivistes

Il y a un dicton en rugby. "No scrum, no win". Autrement dit, sans une mêlée forte et conquérante, il n'y a pas de victoire. Souvent, ce dicton est mis en échec par les stratégies des coachs. Néanmoins, ce week-end au Stadium, ce dicton a livré sa vérité, comme l'ont prouvé les Bordelais.

Tout s'est passé à la 47e minute. "En mêlée, je trouvais qu'on était fort, dominant" raconte Christophe Urios, le manager de l'UBB. "Je pense que sur la première mi-temps, on était sur du 50-50 en terme de mêlées gagnées" soulignait à l'issue du match le pilier gauche briviste Simon-Pierre Chauvac. C'est alors que Urios abat sa carte maîtresse : son banc. Il fait rentrer Ben Tameifuna (148 kg au dernier pointage), Lekso Kaulashvili et Joseph Dweba. Le tout pèse 376 kg. "Je sentais qu'en coachant tôt, ça pouvait faire basculer le match. Ce sont des joueurs qui portent le ballon, et c'est ce qui nous manquait en première mi-temps" analyse Christophe Urios.

Des blessés vont quitter l'infirmerie

La déstabilisation est massive. "Leur première ligne est très costaude" raconte Jeremy Davidson, le coach briviste, "et nous avions des blessés : notre talonneur Motu Matu mais aussi le jeune Wesley Tapueluelu qui souffrait des cervicales". C'est alors qu'il choisit de faire à nouveau rentrer le titulaire à ce poste, Simon-Pierre Chauvac. Il n'a malheureusement rien pu faire. "Ca se joue à des détails, ce n'est pas un problème d'individualités" souligne le pur briviste. "Quand en face, nous avons des joueurs d'expérience et lourds, à nous de faire tout pour les contrer."

En mêlée, la chance des brivistes est d'avoir deux matchs de Challenge Cup, où le club n'a pas d'ambitions, pour faire revenir des joueurs blessés. Ce devrait être le cas de Hayden Thompson-Stringer et de Sooty Fa'aaso, mais aussi du jeune performant pilier droit Luka Japaridze. Ces trois hommes devraient apporter plus de puissance au pack briviste.