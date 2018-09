Quelle place pour l'US Dax en Fédérale une ? On y verra sans doute un peu plus clair ce dimanche soir après le deuxième match de la saison des Dacquois. Le rouge et blanc se déplacent à Cognac avec une équipe très jeune. Déplacement périlleux en Charente, chez un club ambitieux et bien armé.

Dax, France

Dax a gagné son premier match de la saison en battant Rennes mais l'impression laissée est mitigée. Une bonne première mi-temps puis une seconde beaucoup plus compliquée. Ce double visage face aux bretons promus laisse beaucoup de questions en suspens pour véritablement connaître le niveau de cette équipe à cette échelon. "On est en construction", rappelle d'ailleurs Frédéric Tauzin, l'entraîneur Rouge et Blanc.

D'autant que ce Dimanche, en face, il y a l'Union Cognac Saint Jean D'Angely, un peu plus du double du budget de l'USD. Une équipe qui visera les places d'honneurs dans ce championnat. Les Charentais pour leur premier match se sont inclinés à l'extérieur, à Nantes, d'un tout petit point.

La jeunesse Dacquoise au front, Curutchet à la baguette

Avec une moyenne d'âge de 24 ans, moyenne remontée par la présence dans le XV de départ de Régis Rameau et ses 37 ans, c'est une équipe très jeune qui part en Charente tenter de ramener quelque chose.

"Oui, c'est vrai que c'est très très jeune", admet l'ouvreur issu du centre de formation de la cité thermale, Thomas Curutchet. L'un des artisans, par sa vivacité, de la bonne première période dacquoise contre Rennes. "Un bon petit joueur de rugby", commente un supporter dans les tribunes du Stade de Colette Besson, cette semaine durant un entraînement. Avec Felipe Berchesi pas tout à fait sorti de l'infirmerie et encore absent contre Cognac, Thomas Curutchet enchaîne sa deuxième titularisation ce dimanche, en autant de match. Il n'avait joué que trois petit bout de match la saison dernière en PRO D2.

"Je crois que c'est un peu la force du groupe d'avoir des très vieux entre guillemets et des très jeunes qui s'entraînent tous les jours ensemble. Ca fait un bon mélange", sourit le jeune ouvreur qui est heureux d'engranger du temps de jeux. Il avoue avoir été surpris du niveau de Rennes en deuxième période. Les Dacquois pensaient peut-être que ce serait plus facile en Fédérale Une. Ce ne sera pas le cas, cette fois il sont prévenus. Surtout ce dimanche après midi chez un prétendant aux deux premières places. Cognac solide ? "Oui on a regardé quelques images, on a eu des échos comme quoi c'était très solide, surtout devant. Avec, je crois, pas mal d'anciens pros qui jouent derrière. Ca va être compliqué, ça va taper fort. "