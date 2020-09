Rugby-Fédéral 3 : début réussi à domicile pour le Racc et sa nouvelle recrue vedette Sissa Koyamaibole

Le Racc et sa nouvelle recrue vedette, l'international Fidgien Sisa Koyamaibole n'a pas fait de détail et s'impose 55 à 6 pour son premier match à domicile face à Pithiviers

Sissa Koyamaibole, 39 ans, l'international Fidgien d'1m92 pour 135kg, a été dans tous les bons coups pour son tout premier match à domicile avec son tout nouveau maillot du RACC, en Fédéral 3 face à Pithiviers. Il a même inscrit le tout premier essai de la rencontre en mode bulldozer. Un premier essai suivi de deux autres dont un 100% TOP 14 ! Sissa Koyamaibole toujours lui, perfore une nouvelle fois la défense de Pithiviers et donne à Januarie qui file à l'essai (30ème). Camille Nicoulaud cinq minutes plus tard, marque le troisième essai. A la mi-temps, les Castelroussins ont déjà fait la différence. Ils mènent 19 à 6.

Sissa Koyamaibole : "L'équipe est très bonne, il y aussi beaucoup de jeunes et c'est très bien pour le rugby et pour Châteauroux qui est ma nouvelle maison maintenant."

En seconde période, les rugbymnens du Racc se font plaisir. Ils vont inscrire la bagatelle de six essais dont deux seront marqués par les jeunes pouces du club comme Simon Toutain ou encore Thibault Roy. Sissa Koyamaibole était tout sourire à l'issue de cette première victoire de la saison : "C'est tout le monde qui a compté dans cette victoire ce n'est pas une personne. L'équipe est très bonne. Il y a aussi beaucoup de jeunes et c'est très bien pour le rugby et pour Châteauroux qui est ma nouvelle maison maintenant."

Dans le même temps, les rugbymens de la Châtre ont chuté lourdement 45 à 3 à Auxerre. Sancerre de son côté s'incline d'un tout petit point 13 à 12 sur la pelouse de joué les Tours. Issoudun a bien réagit après sa défaite en ouverture du championnat. Les Issoldunois l'emportent 26 à 15 face à Guéret.

A suivre la semaine prochaine, le premier derby de l'Indre de la saison, entre La Châtre deuxième qui reçoit le Racc dirigé cette année par William Donnart, ancien entraîneur du XV Castrais. Enfin en Fédéral 2, le promu le Bourges XV a été sévèrement battu 62 à 10 sur la pelouse du Paris Université Club.