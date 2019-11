Rugby / Fédéral 3 : Le Bourges XV frappe un grand coup au Racc et conserve son fauteuil de leader

Châteauroux, Indre, France

Les Berruyers invaincus depuis le début du championnat ont marqué les esprits à l'issue d'un match référence sur la pelouse du Racc et de sa recrue vedette le champion du Monde 2007 Ricky Januarie. Le Bourges XV s'impose 23 à 12 et s'offre le luxe de repartir dans le Cher avec le point du bonus offensif. En effet, les Berruyers défaillants au pied avec son botteur Khalifa ont inscrit trois essais à zéro. Le premier essai intervient à la dix neuvième minute sur une percée de Bourdariat. Khalifa qui n'est pas en réussite dans les pénalités (0 sur 3) transforme ce premier essai alors que le Castelroussin Vincent Richard avait ouvert les hostilités par une pénalité (11ème) Le Bourges XV inscrit un deuxième essai par Khalifa qui hérité du ballon suite à un renversement de jeu. A quelques mètres de l'en but il aplati pour le deuxième essai Berruyer 12-3 (25ème). Et c'est le métronome Vincent Richard pour le Racc qui va égaliser en fin de première mi -temps avec trois pénalités supplémentaires (29ème 31ème 37ème). La mi-temps est sifflée sur le score de douze partout. Les rugbymnens du Racc ne le savent pas mais ils ne marqueront plus un seul point.

Le Castelroussin Jimmy JARDRY a été exclu pour un placage trop haut à la 68ème © Radio France - Sylvain ROGIE

En revanche le Castelroussin, Jimmy Jardry sera exclu un carton rouge direct pour un placage trop haut. Le Bourges XV va conclure ce derby du Berry par un essai supplémentaire de Wokorach suivi deux deux pénalités réussies de ce même Wokorach.

P. Da Cruz (entraîneur du Bourges XV : "Pour nous c'est un match référence."

Le Bourges XV s'impose fort logiquement 23 à 12 sur la pelouse de Châteauroux. Pascal Da Cruz l'entraîneur du Bourges XV avait le sourire au coup de sifflet final : On fait une très belle opération avec cette victoire bonifiée. On espérait pas autant pour tout vous dire. Bien sur que tout n'est pas parfait mais pour nous c'est vraiment un match référence." Les autres résultats de nos équipes du Berry : Issoudun dans le duel du bas du classement s'est imposé chez lui 16 à 14 face à Argentat. Dans le même temps, la Châtre a été une nouvelle fois battu 39 à 20 sur la pelouse de Guéret. Au classement, le Bourges XV est premier, le Racc est 6ème, Issoudun est avant dernier et la Châtre est toujours lanterne rouge.