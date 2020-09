Rugby Fédéral 3 : Le Racc sans briller s'impose 19 à 12 sur la pelouse de la Châtre

La première manche du derby du Berry en Fédéral 3 a été remportée par les rugbymens du Racc sur le score de 19 à 12. Ce derby de l'Indre n'a pas atteint des sommets techniques mais il y a eu une distribution de cartons jaune suite à des échauffourées sur la pelouse du pré de la fille à la Châtre.

Les trois essais du Racc ont été inscrits par les deux champions du Monde

L'international Fidgien et champion du Monde de rugby à 7 a une nouvelle fois brillé. Après une minute quarante de jeu il aplati entre les perches. Un essai transformé par Agadiche. Sisa Koyamaibole toujours lui et en force transperce la défense Castraise et inscrit son deuxième essai. La suite est loin reluisante. Les fautes Castelroussines sont trop nombreuses et la Châtre maintien l'écart uniquement sur pénalité. La mi temps est sifflée sur le score de 12 à 6 en faveurs des Castelroussins. A noter la sortie de Sisa Koyamaibole sur carton jaune après une explication musclé sur le terrain.

En seconde période, les Castrais font déjouer le Racc mais c'est l'autre champion du Monde à XV, Ricky Januarie qui marque le troisième essai.

Le Racc prend le point du bonus offensif, la Châtre celui du bonus défensif

William Donnart qui entraînait la saison dernière la Châtre, était satisfait de cette victoire et surtout des cinq points : "Je suis fier de mes gars car dans l’abnégation, ils n'ont pas lâché, ils ont combattu . Malgré tout, nous devons premièrement être beaucoup moins sanctionné et deuxièmement être plus patient quand nous sommes à quelques mètres des zones pour marquer dans nos temps forts." Dans l'autre vestiaire, celui de la Châtre Pascal Deleplanque n'était pas abattu :"Nous avons été présents dans le défi physique face au plus gros paquets d'avant de la poule. Nous les avons contré devant et surtout nous les avons empêché de mettre leur jeu en place et ça c'est une grosse satisfaction." Dans cette même poule de Fédéral 3, Sancerre s'est incliné chez lui 29 à 18 face à Blois. Issoudun en déplacement sur la pelouse de Tours ne s'incline que de huit points. Au classement à l'issue de cette troisième journée : Le Racc est troisième, Issoudun sixième, Sancerre est septième et La Châtre dixième sur douze. Enfin une division au dessus en fédéral 2, le Bourges XV promu dans cette division accueillait l'autre promu Metz. Les Berruyers chez eux se sont imposés 25 à21. Un succès qui fait un bien fou face à un concurrent direct au maintien.