Les rugbymens du Racc ont renoué avec la victoire et il était temps. Les joueurs du président Groleau restaient sur deux revers inquiétant (La Châtre et Argentat). Ils ont retrouvé le sourire après cette première victoire de l'année 2020 qui doit en appeler d'autres.

Rugby / Fédéral 3 : Le RACC se ressaisit au bon moment et bat Uzerche 23 à 19

Maquez (Racc) a inscrit le premier essai et à montré la voie du succès à ses coéquipiers

Ce premier match de l'année 2020 pour les joueurs du Racc devait se traduire automatiquement par un succès pour espérer jouer les phases de qualifications en avril prochain.

A. Crochet : "Mes joueurs se sont dépouillés face à Uzerche qui n'avait plus perdu depuis six rencontres."

L’entraîneur du Racc Anthony Crochet après ce succès ne disait pas autres choses : "Si nous nous étions inclinés face à Uzerche, nous pouvions dire adieu aux phases finales. Je suis vraiment fier de mes joueurs. Je leur avait dit qu'ils étaient malades et qu'ensemble il fallait qu'ils trouvent le médicament et ils l'ont trouvé. Mes joueurs ont des vertus. Ils se sont dépouillés face à une équipe d'Uzerche qui n'avait pas perdu depuis six rencontres. Les Corréziens marquent le dernier essai dans les arrêts de jeu. Ils repartent du coup avec le point du bonus défensif ce n'est pas immérité. De notre côté _nous marquons deux beaux essais (Marquer, Ben Charada_) nous allons savourer cette victoire."

Le Bourges XV reste en tête, Sancerre, La Châtre et Issoudun

Les deux essais ont été transformés par Fabre qui a réussi également à passer trois pénalités. Le Racc a donc réagit au meilleur des moments. Le Bourges XV de son côté poursuit sa course en tête de la poule. Les Berruyers ont écrasé Ussel 50 à 10. La Châtre a été battu à St Léger des Vignes 28 à 9. Sancerre en déplacement à Gueret a été battu 29 à 10. Enfin Issoudun chez lui s'est incliné face à Causse Vézère 24 à 17. Au classement, le Bourges Xv est seul en tête avec douze matchs et autant de victoire, le Racc est sixième, Sancerre est huitième enfin Issoudun onzième et la Châtre est toujours lanterne rouge. Les deux clubs de l'Indre vont devoirs trouver la bonne carburation en ce début d'année pour éviter la relégation.