Rugby Fédéral 3 : Premier succès du Racc chez lui lors du derby de l'Indre

Châteauroux, Indre, France

A cause d'un terrain en très mauvais état du à la sécheresse, le match de la deuxième journée de fédéral 3 entre le Racc et Sancerre a été inversé. Et comme le premier et le troisième match se sont joués à l’extérieur, le public Castelroussin a du attendre la quatrième journée pour voir enfin son équipe évoluer au stade des Chevaliers à Châteauroux. Les six spectateurs environ n'ont pas été déçus par la première manche du derby de l'Indre entre le Rugby Athlétique Club Castelroussin et le Racing Club Issoldunois. Cinq essais pour les Castelroussins à trois donc pour les Issoldunois. Les tente premières minutes ont plutôt bien maîtrisé par le Racc avec à la clé un essai de Ben Charada (3ème) puis un autre de Marquez (13ème) suivi d'un troisième essai du puissant Timo. Mais après ces trente premières minutes de bonne facture, le Racc a soudainement baissé le pied juste avant la fin de la première mi-temps avec pourtant quatre essais à zéro. La preuve, Issoudun en deux minutes, inscrit deux essais dont un de soixante dix mètres signé Béving, un essai transformé plus un autre de pénalité 28 à 14 c'est d'ailleurs le score à la pause.

Anthony Crochet le nouvel entraîneur du RACC au milieu de sa troupe juste après ce premier succès de la saison à domicile © Radio France - Sylvain ROGIE

A six minutes de la fin du match, le Racc sur une poussée de son paquet d'avant va inscrire son cinquième essai et l'emporte 35 à 21. Anthony Crochet l'entraîneur Castelroussin était un peu déçu de ne pas avoir décroché le bonus offensif :" Vu ce que les garçons ont réalisé aujourd'hui dans leur temps fort et à l'arrivée, on ne prend pas le point du bonus offensif c'est frustrant. Peut-être que certain ont voulu trop se la jouer et ne pas donner le ballon au copain ça m'embête un peu. Pour le reste il faut savourer et continuer à travailler nos points faibles." David Ligot l'un des entraîneurs Issoldunois revient sur la bonne deuxième mi-temps de son équipe _: "_On a pas existé en première mi-temps parce qu'on les a trop attendu on a trop subi leur impact physique. Après dès que nous avons commencé à mettre de l'agressivité dans le bon sens du terme, nous n'étions pas loin de prendre le point du bonus défensif. Je retiens que l'état d'esprit est bon." Concernant les autres résultats des équipes du Berry. Le Bourges XV s'est une nouvelle fois imposé. Les Berruyers sont toujours invaincus après quatre journées de championnat. Ils se sont imposés chez eux 27 à 7 face à Uzerche. La Châtre de son côté décroche sa première victoire de la saison 33 à 21 face à Argentat une formation de Corrèze. Au classement, le Bourges XV est en tête, le Racc est 6ème, la Châtre 8ème et Issoudun occupe la 10ème place.