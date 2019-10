Rugby / Fédéral 3 : Sancerre réalise la bonne opération et s'impose 29 à 14 sur la pelouse de la Châtre

La Châtre, France

Dans ce duel de mals-classés les Sancerrois qui restaient sur cinq défaites de suite, ont savouré ce succès qui arrive pour eux au bon moment. Les rugbymens de la Châtre de leur côté inexistant en touche, ils en ont perdu huit et beaucoup trop tendre dans le jeu ont subi surtout en seconde période la loi des Sancerrois. En effet à la mi-temps, La Châtre mène 9 à 8 sur trois pénalités d'Aléxi Ballereau contre un essai et une pénalité pour les rugbymens du Cher. En seconde période, Sancerre réagi sur là aussi une pénalité de Nicolas Carmona qui a perdu très peu de points au pied.

Sancerre a réalisé la bonne opération en vue d'un maintien espéré avec ce succès à la Châtre © Radio France - Sylvain ROGIE

La domination des Sancerrois se fait sentir. Ils sont logiquement récompensé par un essai collectif à la 51ème suite à un bon travail du paquet d'avant 16-9 (57ème). Un essai transformé par Carmona 18-9. Carmona toujours lui aggrave le score, avec deux nouvelles pénalités pratiquement coup sur coup consécutif à de trop nombreuses fautes des Castrais. 21-9 puis 24-9 (62ème). Huit minutes plus tard les Sancerrois vont asseoir définitivement leur victoire par un troisième essai collectif. Dans les arrêts de jeu d'Aléxi Ballereau pour La Châtre sauve l'honneur (14-29).

W. Donnard (entraîneur de la Châtre) :"C'est la première fois en trois ans que j'ai quasiment honte"

Grégory Bidabé l'entraîneur de Sancerre était tout sourire : " _Nous venions ici pour prendre des points et nous l'avons fait de fort belle manière en retrouvant des valeurs que nous avions perdu à St Léger. C'est une belle prestation des gars_." Son homologue de la Châtre, William Donnard ne mâchait pas ses mots après cette défaite qui risque de faire très mal: "C'est la première fois en trois ans que j'ai quasiment honte vraiment. Nous avons été inexistant en touche. Il n'y a pas eu de rébellion, nous avons perdu des ballons en conquête ce qui est inadmissible. Maintenant il faut se poser les bonnes questions. En terme d'investissement il faut savoir ce que l'on veut. A l'inter-saison nous n'avons pas forcément montré que l'on voulait rester à ce niveau là. Maintenant être dix joueurs à l'entraînement ce n'est pas possible. Il faut aussi même à ce niveau là une hygiène de vie. Se soigner quand vous avez des blessure. En clair même si cela peut paraître bizarre de dire cela en fédéral 3 mais il faut que mes joueurs soient beaucoup plus professionnels." Dans le combat des chefs, toujours en fédéral 3, le Bourges XV s'est imposé chez lui 20 à 17 face à Causse Vézère. Le Racc en déplacement à Ussel s'impose 35 à 30. Issoudun de son côté à lourdement chuté à St Léger des Vignes 59 à 15. Au classement, Bourges est leader. Le Racc est sixième Sancerre est neuvième sur douze. La Châtre est dixième et Issoudun douzième et ferme la marche.