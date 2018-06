Le congrès de la Fédération française de rubgy qui se tient jusqu'à samedi à Perpignan vient de dévoiler la composition des poules en Fédérale 1, 2 et 3. Découvrez ci-dessous les adversaires des clubs périgourdins.

Dordogne, France

Qui vont affronter les rugbymen périgourdins la saison prochaine en Fédérale 1, 2 et 3 ? La réponse vient d'être dévoilée lors du congrès de la Fédération française de rugby qui se tient à Perpignan de jeudi à vendredi.

En Fédérale 1

Comme l'année dernière, Trélissac et Bergerac évolueront dans la même poule en 2018 - 2019. Les Trélissacois ont terminé deuxième de leur poule cette année. Les Bergeracois sont septième. Ils affronteront des équipes redoutées comme Cognac / Saint-Jean-d'Angély ou Nantes.

Trélissac et Bergerac font partie de la poule 1 de Fédérale 1 pour la saison 2018 - 2019. - Capture d'écran rugby fédéral

En Fédérale 2

Le club de Périgueux et celui d'Isle sont engagés dans la poule 8. Le CA Périgueux avait validé sa montée en Fédérale 2 en juin dernier.

Périgueux et Issoire joueront dans la poule 8 de Fédérale 2. - Capture rugby fédéral

En Fédérale 3

Trois poules pour six clubs périgourdins. Nontron, seul représentant de la Dordogne en poule 7. Lalinde, Vergt et Mussidan se retrouvent en poule 9. Sarlat et Belvès joueront quant à eux en poule 10.

Nontron se retrouve tout seul en Fédérale 3 de rugby. - Capture d'écran rugby fédéral

Trois clubs périgourdins joueront dans la poule 9 de Fédérale 3. - Capture d'écran rugby fédéral