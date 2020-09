Rugby Fédéral : un début timide pour nos équipes du Berry mais une mention bien pour la Châtre

La première journée de Fédéral 2 a été synonyme de défaite pour le promu le Bourges XV qui s'est incliné à l'occasion de la première manche du derby de la Région Centre 22 à 18 à Orléans mais les Berruyers empochent le bonus défensif. En revanche une division en dessous en Fédéral 3 seul, la Châtre a brillé. Les rugbymens Castrais se sont imposés sur leur pelouse 20 à 13 face à Blois. Le Racc en déplacement chez le favori pour l'accession à savoir Tours s'incline logiquement 27 à 5.

David Ligot l'un des entraîneur d'Issoudun au micro France Bleu Berry n'était pas très content de la deuxième période de ses joueurs © Radio France - Sylvain ROGIE

Sancerre à l'issue d'un match houleux l'emporte 23 à 19 face à Guéret. Enfin Issoudun chez lui, après une belle première mi-temps (12-3) a complètement lâché prise en seconde et s'incline 18 à 12 face à Montluçon. David Ligot a cette première défaite à domicile en travers de la gorge : " Il faut que les joueurs comprennent qu'un match c'est 80 minutes, soit deux mi temps de 40. Et quand vous jouez une mi-temps sur deux vous vous exposez à ce genre de scénario alors que nous étions plutôt sérieux concentrés à l'issue de la première période. Après nous restons confiant pour le reste de la saison. Nous jouons le maintien. Nous allons continuer à bosser et ça finira pas payer." Issoudun recevra une deuxième fois de suite (Gueret) le dimanche 20 septembre. Ce sera également le premier match du Racc à domicile avec sa recrue vedette, le Fidgien Sisa Koyamaibole 40 ans, 1m92 pour 135 kg. Le Rugby Athlétique Club Castelroussin, accueille dans son stade des Chevaliers à Châteauroux Pithiviers.