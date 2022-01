Rugby - Fédérale 1 : au bout du suspense, Anglet renverse Mauléon (25-24)

Jusque dans les derniers instants, ce match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Au final, c'est l'Anglet Olympique qui s'adjuge le duel de ce dimanche 16 janvier contre Mauléon (25-24). Six essais, trois pour chacune des formations, qui se sont rendues coup sur la pelouse d'un stade Saint Jean qui avait fait le plein pour ce match de la 14e journée de Fédérale 1. Et un succès indispensable pour continuer à croire aux phases finales pour l'AORC.

Mauléon devant rapidement

Une rencontre qui se disputait dans un contexte particulier pour les Angloys, qui ont perdu cette semaine Grégoire Garrouteigt, enfant du club, décédé une semaine avant à l'âge de 21 ans. Mais aussi l'une de leurs bénévole, Nadine Paries. Et la victoire des Espoirs en lever de rideau, contre le SAM (21-5) permettrait de mettre du baume au cœur.

Mais l'atmosphère pesante, qui régnait, explique peut-être pourquoi les joueurs de l'AORC ont été cueillis à froid. Par une très séduisante équipe de Mauléon, fidèle à ses principes de jeu fait de mouvement. Deux essais de Queheille (0-7, 10e) et Aguer (0-14, 23e) permettent aux Souletins de prendre les commandes de la rencontre. Mais dans le sillage d'un pack dominant, Anglet va réduire l'écart juste avant la pause grâce à un essai de Laulhé (5-17, 26e).

Un pack angloy dominant

Revigorés au retour des vestiaires, les Angloys vont prendre le temps, et Tsouladze par deux fois (41e, et 64e) permet aux Bleu et blanc de passer devant pour la première fois de la rencontre à l'heure de jeu. C'était sans compter sur une réaction de Mauléon. Le SAM, malgré des difficultés sur le secteur de la touche, va profiter de leur supériorité numérique, après le carton jaune écope par Leconte (64e), pour mettre la pression et même prendre le lead de la rencontre à dix minutes de la fin de la rencontre grâce à Aguer, au ras (22-24, 69e). La suite ? Deux pénalités. La première réussie par Iturriria, 45 mètres à gauche, permet à Anglet de repasser en tête. La seconde, 47m plein axe, manquée par Bouillon.

Anglet arrache une victoire importante, dans la douleur, même si l'essentiel ce dimanche était sans doute ailleurs pour l'AORC. De son côté, le SAM Mauléon peut nourrir des regrets, malgré le bonus défensif.

Avant la rencontre, Espoirs, Seniors et membres de l'encadrement de l'AORC s'étaient réunis sur le terrain, en hommage notamment à Grégoire © Radio France - Stéphane Garcia

Les résultats de cette 14e journée de Fédérale 1

Fleurance 20-14 Saint Jean-de-Luz (bd)

(bd) US Nafarroa (bd) 13-19 Tyrosse

(bd) 13-19 Tyrosse Bagnères de Bigorre 31-13 Peyrehorade

Lombez Samatan - Lannemezan (match annulé)

Oloron - Auch (match annulé, pour cause de Covid-19 dans les rangs du FCO)

Classement après J14