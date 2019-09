Rugby - Fédérale 1 : deux victoires et une défaite pour les clubs basques ce samedi

Pays Basque, France

Les trois clubs basques qui évoluent en Fédérale 1 cette saison jouaient ce samedi. Tour d'horizon des résultats et des prestations des équipes :

Anglet avec du caractère

L'AORC s'impose 22-16 à Tyrosse, dans un match en trois actes. Après un début de match compliqué (10-0 pour les Landais à la 20e minute), les Angloys ont su réagir. "Notre début de match est à l'image de notre échauffement : pas bon du tout", résume Eric Balhadère. Sans la possession, les Basques commettent de nombreuses fautes et sont distancé au tableau d'affichage. Le retour des vestiaires est de meilleure facture. "On arrive a gardé le ballon, à enchaîner de belles séquences" décrit l'entraineur, pour marquer deux beaux essais de Nicolas Etchepare et Baptiste Lafourcade. Avant un nouvel essai de Paul Couet Lannes, à la 70e minute.

À ce moment là, le plus dur est fait mais les Tyrossais reviennent dans le match. Ils auront même l'opportunité de le remporter, dans les arrêts de jeu. Mais la défense basque tiendra à 5 mètres de la ligne pour le plus grand bonheur des Angloys. "On est allé la chercher avec les tripes celle-là", salue Eric Balhadère. L'Anglet Olympique qui remportent son troisième match de la saison et s'empare de la première place de la poule 4.

Saint-Jean-de-Luz pris au piège à Niort

Serge Milhas, l'entraineur luzien, avait prévenu ses joueurs avant ce déplacement dans les Deux-Sèvres. Le début de match du SJLO est d'ailleurs plutôt bon puisqu'après dix minutes, les basques gagnent 6-0. En 11 minutes, le travail sera gâché avec deux essais transformés, coup sur coup, par les Niortais, qui rentrent aux vestiaires avec huit longueurs d'avance (17-9).

En deuxième mi-temps, Saint-Jean-de-Luz prend les devants. Trois pénalités (43e, 53e et 57e) leurs permettent même virer en tête à l'heure de jeu. Mais Niort, et son effectif de qualité parviennent à retourner le score, profitant des fautes des Luziens. Trois pénalités (66e, 72e et 76e) pour virer en tête et malgré leur réaction, les basques s'inclinent pour la première fois de la saison (26-21).

Mauléon fait fort tout en gestion

Le déplacement n'était pas évident et malgré le vent qui soufflait en Ariège, Mauléon vient à bout de Pamiers (17-3). "Les joueurs ont été gigantesques, salue Arnaud Héguy. Dans l'engagement, très bon dans l'organisation défensive, particulièrement devant dans quasi tous les secteurs." Les Mauléonnais auraient même pu creuser l'écart, glaner le point de bonus offensif. Par trois fois, ils ont l'opportunité d'aller à dames mais des petites erreurs de mains avortent ces occasions.

Une semaine après la défaite à domicile contre Fleurance, qui était resté en travers de la gorge, les rugbymen de Mauléon avait surtout envie de se racheter. "Comptablement on récupère les points perdus, ajoute le coach basque. Deux victoires et une défaite dans ce premier bloc de la saison, on aurait signé." Dans l'optique de l'objectif de la saison, le maintien après la montée, chaque point sera précieux.

Et la prochaine journée ?

Après ces trois premières journées de Fédérale 1, ce sera repos la semaine prochaine. Le programme du week-end suivant :

Mauléon recevra Lannemezan ;

Saint-Jean-de-Luz accueillera Dax ;

Anglet jouera à domicile contre Trélissac ;

Ces trois rencontres auront lieu le dimanche 6 octobre, à 15 heures.