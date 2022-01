Rugby Fédérale 1 : Floirac pourrait donner du fil à retordre à Périgueux

L'heure de la reprise a sonné pour les rugbymen du Club Athlétique Périgueux. Après un match contre Beauvais annulé la semaine dernière en raison de cas de Covid chez l'adversaire, le CAP rechausse les crampons après plusieurs semaines sans match pour cette 14ème journée de Fédérale 1 de Rugby.

Et pour sa rentrée, Périgueux entend bien défendre sa place de leader face à un adversaire de choc : Floirac (Gironde), 3ème au classement. Depuis le début de la saison, Floirac n'a encaissé que 15 essais. Pourtant l'entraineur du CAP Richard Hill y croit. "C'est une équipe qui est très costaud, très forte devant en mêlée, très forte en ballon porté avec un bon jeu de pied et surtout une très bonne défense. Une chose positive pour nous, c'est que quand nous avons joué contre Floirac en match aller, nous avons marqué cinq essais donc on a marqué le plus grand nombre d'essais", analyse-t-il.

En revanche, Périgueux a un point faible : l'équipe n'a pas joué de match depuis début décembre contrairement à Floirac. Et même si les entrainements ont été très intenses, ce ne sont pas des matchs reconnaît Richard Hill. L'entraîneur a tout de même confiance, il espère démarrer 2022 avec une belle victoire. "Est-ce que nous aurons la précision qu'il faut ? On verra. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, avec l'intensité des entraînements. Je sens que le groupe est très motivé pour ce match", indique-t-il.

Le match Périgueux-Floirac est prévu ce dimanche au stade Francis Rongiéras. Le coup d'envoi est à 15h00.