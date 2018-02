Bergerac, France

Le derby pour l'US Bergerac ! Les rugbymens Bergeracois ont remporté LE derby du Périgord contre le SA Trélissac ce dimanche 18 février (19-15). Victoire après un match très serré, mais assez peu animé. "J'aurai bien aimé le jouer moi" sourit Rémi Escudier, l'entraîneur des avants de l'USB "contrairement aux ailiers". Si les ailiers ont été sevré de ballons, les buteurs ont régalé. Histoire de pénalités... Un seul essai suffit aux Bergeracois. Le centre Lozeille a inscrit 14 des 19 points de Bergerac. Quand Tallet, l'ouvreur du SAT, a marqué la totalité des points de son équipe, là encore au pied. "C'était un match très haché, l'arbitre n'a pas arrêté de siffler" râlait Sylvain André, l'un des co-entraîneurs de Trélissac "Si j'avais été l'entraineur de Bergerac, j'aurai beaucoup plus crié". Le co-entraineur du SAT regrette notamment l'indiscipline de son équipe. Même si Trélissac a eu l'occasion de revenir au score, via une belle situation d'essai en fin de match. "La pièce est tombée du bon côté pour nous" se félicite le Bergeracois Rémi Escudier.

L'US Bergerac se prendrait-elle à rêver ?

Avec cette victoire sur son terrain, Bergerac assure presque définitivement son maintien. "On va continuer à travailler, dans notre coin" ajoute Rémi Escudier "Et pourquoi pas, aux beaux jours, faire quelque chose". L'USB se prendrait-elle à rêver ? Elle pointe son nez à la 5ème place du classement de la poule 3 de Fédérale 1... synonyme à la fin de la saison de qualification pour les phases finales. De son côté, Trélissac (3ème) repart de ce derby chez son voisin avec un point de bonus défensif. "On était venu pour gagner, on n'est ni content, ni mécontent" observe Sylvain André "Maintenant, on va jouer les grosses équipes, à domicile ou à l'extérieur, c'est pareil pour nous".

Trélissac à domicile lors de la prochaine journée

L'US Bergerac sera exempt lors de la prochaine journée de fédérale 1, le dimanche 4 mars. Trélissac, de son côté, accueillera Castanet Tolosan, le désormais 6 de la poule.