Rugby - Fédérale 1 : le calendrier connu pour l'US Bergerac et le SAT

Les deux clubs périgourdins connaissent désormais le calendrier de la Fédérale 1 pour la saison 2017/2018. Le premier derby aura lieu à Bergerac le 15 octobre prochain.

La Fédération Française de Rugby publie ce jeudi les calendriers des championnats de Fédérale et notamment celui de la Fédérale 1. Le 15 octobre prochain aura donc lieu le premier derby de la Dordogne entre l'US Bergerac et le SAT Rugby Trélissac. Ensuite le match retour aura lieu le 18 février. Les deux équipes connaissent désormais leur copieux menu de la saison prochaine et peuvent lancer leur préparation en conséquence.

À noter que l'US Bergerac entamera la saison par un déplacement à Valence d'Agen contre l'Avenir Valencien. Déplacement d'entrée également pour le SAT qui jouera dans l'Aveyron face à Rodez.

Calendrier de la phase aller - Fédérale 1 / Poule 3

Le calendrier de la phase aller de la poule 3 - Fédération Française de Rugby

Calendrier de la phase retour - Fédérale 1 / Poule 3