Rugby : Fédérale 1 : Le derby périgourdin logiquement remporté par le CAP face au SAT 36 à 6

Le public a répondu présent pour cette deuxième journée de Championnat de Fédérale Une de rugby, ce samedi soir, au Stade Francis Rongiéras, il y avait de l'ambiance et des visages heureux de retrouver leur club et leur sport favori après quasiment 7 mois de privation.

Le CAP retrouvait ce niveau de la Fédérale Une, 5 ans après l'avoir quitté et ne souhaitait pas que le SAT vienne gâcher la fête pour son premier match de la saison ( le premier, dimanche dernier, prévu à Marmande, ayant été reporté au 20 décembre). Le derby fut une histoire de coups de pied de pénalités dans la première demi heure de jeu, Périgueux menant 12 à 6 à cet instant de la rencontre. Peu avant les vestiaires, les capistes inscrivent leur premier essai et mènent à la pause, 19 à 6.

Derby de Fédérale Une, CAP - SAT © Radio France - Julien Pelé

La deuxième mi-temps sera plus largement dominé par les locaux, même si les trélissacois se sont montrés dangereux par moment et qu'ils ont bien défendu. Deux essais pour Périgueux seront inscrits dans le courant de cette deuxième mi-temps et la victoire sera ainsi bonifiée. La rencontre fut quelque peu hachée et sans atteindre les sommets, le CAP a réussi son retour en Fédérale Une et son entrée en lice dans le championnat. Il obtient la suprématie locale, par sa victoire 36 à 6 lors de son derby face à Trélissac.

le derby périgourdin de Fédérale Une de rugby © Radio France - Julien Pelé

Dimanche prochain, le 27 septembre, Périgueux se rendra sur la pelouse du Bassin d'Arcachon, pendant que Trélissac recevra Niort, pour le compte de la troisième journée du championnat de Fédérale Une de rugby.