Rugby - J16 Fédérale 1 : le SAT s'impose dans la douleur contre le Stade Nantais

C'était pourtant mal parti pour le Sport Athlétique Trélissacois. Mené à la pause 7-18 après une première période mal négociée face au Stade Nantais, les joueurs entrainés par le duo Mathieu Thouron et Sylvain André ont montré un tout autre visage en seconde période. Au terme d'une rencontre dominée par les Nantais, le SAT a réussi à égaliser, 28-28 à la 76ème minute et a enfin mené au score à partir de la 80ème minute, 33-28. Le SAT a creusé l'écart dans le temps additionnel (80'+3). Score final 35 à 28 pour les périgourdins.

On a l'habitude de se faire peur mais on a su trouver les ressources pour revenir au score et surprendre en fin de match grâce aux fondamentaux notamment la cohésion." Jonathan Laporte, troisième ligne et capitaine trélissacois.