Rugby - Fédérale 1 : les pieds dans la boue, le cœur bien accroché, Nafarroa l'emporte face à Lavaur

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Il ne fallait pas avoir oublié son parapluie, ni ses bottes... ni son bonnet d'ailleurs ce dimanche après-midi à Garazi. Au thermomètre, 7 petits degrés. Mais surtout des rafales de vent à vous faire envoler un pilier et des averses qui n'ont cessé d'alimenter la Nive plus que de raison.

Mais ces conditions dantesques n'ont effrayé ni les basques, ni les Tarnais. Les uns luttant pour le maintien. Les autres pour une possible qualification. Avant la rencontre sept places, onze points séparaient les deux équipes. Sur le terrain transformé en véritable champs de boue, les Nafartars n'ont pourtant fait aucun complexe. C'est eux qui ont inscrit les premiers points par la botte de Stéphane Gueçaimburu et eux qui ont marqué le premier essai de la rencontre.

Stéphane Gueçaimburu le buteur de Nafarroa sur sa 2e tentative © Radio France - Amaia Cazenave

Les bas-navarrais ont même mené jusqu'à 16-0 à la 37ème minute. Mais c'était sans compter sur le réveil Tarnais, qui ont planté une première banderille avant la pause et une juste après le retour des vestiaires. Le tableau affichait alors 16-14... et plus de 35 minutes à tenir. Une éternité.

Ballon-porté des Tarnais dans les 22 bas-navarrais. © Radio France - Amaia Cazenave

Mais Nafarroa s'en ai sorti. En essayant, encore et toujours de jouer. Et en inscrivant grâce au boulot de ses avants - pourtant jusque-là malmenés - un essai de pénalité à la 73e (23-14). La réduction du score par Lavaur sur un nouvel essai ne sera qu'anecdotique. La victoire est là pour les protégés d'Adolphe Jaureguy.

La seule éclaircie du match... © Radio France - Amaia Cazenave

Nafarroa a signé là son 6ème succès consécutif à domicile cette saison. Surtout lui permet de quitter la dernière place et même la zone de relégation : les bas-navarrais sont 10èmes.

Les joueurs de Nafarroa saluent leur public à la fin de la rencontre © Radio France - Amaia Cazenave

Dans les autres rencontres de Fédérale 1 qui concernaient nos clubs basques : St Jean de Luz s'est imposé à Valence d'Agen 12 à 10. Anglet à été battu à Lannemezan : 16 à 14. Au classement : St Jean de Luz est toujours 2ème à désormais 5 points du leader Albi. Anglet est 4ème.