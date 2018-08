Dax, France

C'est parti et on a hâte de voir ça. Le championnat de fédérale 1 débute ce samedi. Deux clubs landais dans deux poules différentes. L'évènement : l'US Dax en fédérale 1.

US Dax - Rennes, samedi 19h30 Stade Maurice Boyau

Celui qui est attendu, c'est bien sûr Dax. Les rouge et blanc, après leur descente l'an passé, ont l'ambition de remonter, ou en tout cas de jouer le haut de tableau. Prêt pour le défi Frédéric Tauzin, entraîneur de l'US Dax ?

"Prêt, je ne sais pas mais en tout cas on a hâte de commencer, de disputer un match de championnat pour pouvoir s'évaluer. J'attends que les joueurs mettent beaucoup d'intensité, surtout pour un premier match à la maison. Je crois qu'on a envie de bien commencer et puis aussi de marquer un petit peu les esprits et de faire comprendre que ce sera compliqué de venir gagner à Dax."

La composition annoncée par l'US Dax. - US Dax

US Tyrosse - Saint-Jean de Luz, samedi 16h30 Stade de la Fougère

Stéphane Cambos a repris les rennes du club après le départ de Benoit August la saison passé. Il s'est entouré d'un nouveau staff, au cv conséquent : François Gelez et Frédéric Garcia. C'est donc un peu une année de reconstruction pour l'US Tyrosse même si l'effectif lui est resté assez stable. Le club a surtout recruté pour muscler son pack. Alors il a fallu beaucoup travailler cet été avant de commencer ce samedi après midi, face à Saint jean de Luz.

"Comme tout le monde, le premier match, on ne sait pas trop où on va. On sait qu'on rencontre Saint-Jean de Luz qui a terminé devant nous l'année dernière. Donc on n'est pas favori et donc, c'est un premier challenge sympa à relever. Le constat c'est que l'équipe a fini 6e l'année dernière sur la deuxième division de la fédérale une. L'objectif, c'est de remonter sur le haut niveau du niveau amateur. On va dire qu'on va faire avec nos moyens et qu'on se battra avec nos armes." Stéphane Cambos.