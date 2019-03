Rugby - Fédérale 1 : Trélissac remporte le derby 37 à 19 contre Bergerac

Trélissac, France

Une victoire à domicile bonne pour les joueurs et aussi les supporters ! Le Sport Athlétique Trélissacois a répondu ce dimanche 24 mars en battant 37 à 19 l’Union Sportive Bergeracoise lors du derby périgourdin comptant pour la 20ème journée en Fédérale 1.

Une rencontre animée par les buteurs en reussite des deux côtés mais c’est Trélissac qui menait en première période (15 à 9). La deuxième mi-temps fut debridée et plus offensif avec trois essais inscrits. Cela ne suffit pas pour obtenir le bonus offensif à cause de l’interception et du seul essai bergeracois.

Au classement, le SA Trélissac reste 5ème avec 59 points tandis que l’US Bergerac se classe 8ème, 46 points.

Prochaine journée dans quinze jours, le 7 avril, avec le déplacement de Trélissac à Langon (11ème, 32 points). Quant aux joueurs de Bergerac, ils recevront au Stade Gaston Simounet le club du Bassin d’Arcachon (10ème, 38 points)