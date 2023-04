Rugby, Fédérale 2, Belvès arrache le bonus défensif à Causse Vézère

Une actualité riche pour votre Sport en Périgord, le Mag du dimanche 02 avril 2023 avec un retour complet sur tous les résultats marquants des 31 mars, 1er et 2 avril. Le Boulazac Basket Dordogne qui s'accroche à sa troisième place en ProB. En National 2 de football, Bergerac bat Angoulême et se rapproche du leader Vendée Les Herbiers. Trélissac chute lourdement. Nous évoquerons le maintien de Ribérac en Régional 3 de football. En rugby, Richard Hill, le coach capiste nous parlera de son match à Niort pour l'avant dernière journée de Nationale 2, avant les phases finales. Des phases finales que Belvès peut entrevoir en Fédérale 2, retour sur son match à Causse Vézère avec Olivier Laurent, le coach belvèsois. Sans oublier le point complet sur la dernière journée de Fédérale 3, avec les clubs qui descendent, les clubs qui se maintiennent et les clubs concernés par les phases finales. Michel Cassier, le coach et manager bergeracois évoquera la défaite face au 2ème de Nationale Une Féminine de handball. La superbe performance de Yoann Kowall au marathon de Paris et tous les résultats basket, handball et football.

MAG AUDIO

Basket, Pro B, Boulazac s'accroche et gagne à Vichy

Les joueurs du Boulazac Basket Dordogne à l'échauffement au Palais des Sports Pierre Coulon à Vichy © Radio France - Christian Lacombe

Vichy/Clermont 77-79 Boulazac Basket Dordogne. Vendredi 31 mars 2023, coup d'envoi 20h30 de ce match comptant pour la 26ème journée de Pro B de basket. Le 6ème face au 3ème, c'est à dire, deux clubs concernés par la qualification en play-offs. Le Boulazac Basket Dordogne s'est imposé, sur le parquet du Vichy Clermont, 79 à 77. Une troisième victoire consécutive qui fait du bien. Le match fut disputé, parfois âpre, mais surtout, indécis jusqu'au bout. Nic Moore a réussi son retour avec 19 points marqués. On note aussi la discipline boulazacoise, avec seulement 10 ballons perdus et un sans faute aux lancés francs. Les boulazacois confortent leur troisième place au classement après cette 18ème victoire de la saison. Samedi 8 avril 2023, le BBD recevra Aix-Maurienne, un club qui lutte pour son maintien. Statistiques du match, site LNB .* Classement de Pro B, site LNB .**

loading

loading

Basket, les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculin, J20/22 : Aytre 87-63 AOL Basket. Résultats complets et classement Pré-Nationale, site FFBB .

Régionale 2 Féminin, J20/22 : Lardin Basket Club 56-67 Villeneuve. Pays Ouest Creuse Bergerac.

Résultats complets et classement R2 Féminin, site FFBB .

Régionale 2 Masculin, J20/22 : Beaume/Rilhac 62-70 BBD(2). Cenon 114-42 Saint Front de Pradoux.

Résultats complets et classement R2 Masculin, site FFBB .

Régionale 3 Féminin, J16/18 : Tulle 60-71 ASPTT Grand Périgueux. Bassillac 41-62 SAS Basket. Beaulieu 47-63 Issac.

Résultats complets et classement R3 Féminin, site FFBB .

Football, N2, Bergerac bat Angoulême et talonne le leader

Bergerac bat Angoulême 2 à 0 et fait la belle opération de cette journée de National 2 de football - Bergerac Périgord FC

Bergerac 2-0 Angoulême. Vendredi 31 mars 2023, en match avancé de la 22ème journée de National 2 de football, au stade Campréal, Bergerac a obtenu une très précieuse victoire, lors de son derby face à Angoulême. Les buts de Freddy Colombo à la 27ème minute et de Paul Maisonneuve à la 57ème minute viennent conclure la 11ème victoire bergeracoise. Bergerac fait la belle opération de la journée, car le leader, Vendée Les Herbiers s'est contenté d'un nul 1 à 1 face à Andrézieux. Conséquence au classement du groupe D, Bergerac reste 2ème mais ne compte plus qu'un tout petit point de retard sur le leader. L'objectif montée est donc toujours possible pour le club bergeracois qui ira à Chamalières le 15 avril prochain. Résultats complets, site FFF .* Statistiques du match, site FFF . Classement National 2, Groupe D, site FFF .**

loading

Football, N2, Trélissac chute lourdement chez le Goal FC

Goal FC 5-1 Trélissac. Samedi 1er avril, lors de la 23ème journée de National 2 de football, Trélissac avait un déplacement délicat à effectuer chez le 3ème, Goal FC. Les trélissacois ont été victimes du réveil de l'équipe de la banlieue lyonnaise, qui restait sur 3 revers d'affilés. Trélissac a été surpris par le départ en fanfare du club local, qui ouvre le score dès la 1ère minute. Puis 2 à 0 à la 34ème minute. Trélissac réagit et réduit le score, 2 à 1 à la 39ème minute. Goal FC va parachever son large succès par des buts inscrits à la 46ème, 75ème et 85ème minute de la rencontre. Après cette 8ème défaite de la saison, Trélissac rétrograde à la 9ème place. C'est sa plus lourde défaite de la saison. Trélissac jouera face à Moulins Yzeure le 15 avril prochain. Statistiques du match .* Résultats complets . Classement, site FFF .**

Football, R3, Ribérac gagne et obtient son maintien

L'équipe première du C.A. Ribérac Football, vainqueur face à Verneuil sur Vienne en Régional 3 - CA Ribérac Football

Ribérac 2-0 Verneuil sur Vienne. Samedi 1er avril 2023 à 19h00, Ribérac a donné le coup d'envoi de ce match de la 18ème journée de Régionale 3 de football. Encore 4 rencontres à disputer et ce sera, sans véritable pression pour le club ribéracois qui vise désormais le podium. Par cette dixième victoire de la saison, le CA Ribérac Football a officialisé son maintien. C'était l'objectif premier du club, pour sa deuxième année consécutive en Régionale 3. Objectif atteint, ce dernier peut être sublimé par une place sur le podium. Ce sera désormais l'objectif de fin de saison pour les hommes de Gaël Jourdain, le coach ribéracois. Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule F, site FFF.

loading

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Brive 2-0 Boulazac. Mussidan/Saint Médard 1-5 Mérignac. Angoulême 1-0 Trélissac(2).

Résultats complets, site FFF . Classement R1, Poule B, site FFF.

Régional 2, Poule D : Estuaire Haute Gironde 1-3 Limens/Saint Astier. Médoc Atlantique 3-3 Nontron/Saint Pardoux.

Résultats complets, site FFF . Classement R2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : Saint Bruno 3-3 Bergerac la Catte. Prigonrieux 3-3 Pessac Alouette. Talence Bergerac(2). Cestas 3-0 Sarlat Marcillac. Résultats complets, site FFF . Classement R2, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule E : Trélissac(3) arrêté Brive ASPO. Chancelade/Marsac 2-1 Mareuil/Verteillac.

Résultats complets, site FFF . Classement R3, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule F : Ribérac 2-0 Verneuil sur Vienne. Saint Junien Périgord Centre FC. Thenon/Limeyrat/Fossemage 0-4 Soyaux. La Roche Rivières 2-0 Coulounieix-Chamiers. Résultats complets site FFF . Classement R3, Poule F, site FFF.

Régional 1 Féminine : Soyaux 2-1 Bergerac. Trélissac 2-0 Pau. Résultats complets, site FFF. Classement, site FFF .

Handball, N1F, Bergerac, une défaite sans conséquences

Bergerac battu par le deuxième Mios Biganos au gymnase Louis Aragon en Nationale Une Féminine handball - Christian Lacombe

Bergerac Périgord Pourpre Handball 27-32 Mios Biganos. Samedi 1er avril à 20h45, les bergeracoises étaient dans leur salle du gymnase Louis Aragon pour disputer cette rencontre de la 22ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Les bergeracoises, 5ème du classement recevaient le 2ème. Elles ont raté leur fin de première mi-temps et accusent un retard de 7 buts à la pause. 13-20. Le réveil en deuxième mi-temps sera insuffisant, même si Bergerac la remporte 14-12. Score final 32 à 27 en faveur des visiteuses. Bergerac jouera le 15 avril prochain en déplacement à Pessac. L'objectif pour les 4 derniers matchs est d'accrocher la 4ème place, puisque le maintien est assuré depuis le weekend dernier. Résultats complets et classement site FFHB.

loading

Handball, Pré-N, Champcevinel vise le Top 4 pour la fin de saison

L'équipe première du Champcevinel Handball vise le Top 4 de Pré-Nationale Masculine de handball - HB Champcevinel

Champcevinel 36-24 Lezay/Celles. Samedi 1er avril 2023, Champcevinel évolue à la maison pour son match de la 18ème journée de Pré-Nationale Masculine de handball. C'est en première mi-temps que les périgourdins vont construire leur victoire. Ils mènent à la pause, 16-8. Mais au retour des vestiaires, ils vont faire preuve de relâchement, un mal récurent chez cette équipe. Une deuxième mi-temps remportée malgré tout par Champcevinel 20-16. Score final 36 à 24 en faveur du club périgourdin qui consolide sa position dans le Top 4 du classement. Objectif pour cette fin de saison, alors que le maintien est acquis, est de terminer sur le podium. Tout pourrait se jouer, le 23 avril prochain lors du déplacement pour affronter Grand Poitiers. Résultats complets et classement site FFHB.

loading

Handball, les résultats de nos clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, Play down, J8/10 : Périgueux 27-31 Lezay. Résultats complets et classement N3F, site FFHB .

Pré-Nationale Féminine, J18/22 : Gond Pontouvre 26-21 Entente Périgord Sud-Ouest. Ribérac 25-23 Châtellerault.

Résultats complets et classement Pré-Nationale Féminine, site FFHB.

Pré-Nationale Masculine, J18/22 : Champcevinel 36-24 Lezay. Résultats complets et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Féminine, J18/22 : Sarlat 30-39 Corrèze Handball. Auxances 36-21 Périgueux.

Résultats complets et classement Excellence Régionale F, site FFHB.

Excellence Régionale Masculine, J18/22 : Lalinde 20-0 Aunis La Rochelle (forfait)

Résultats complets et classement Excellence Régionale M, site FFHB.

Honneur Régionale Masculine, J18/22 : Brax/Nérac 22-29 Montpon. Champcevinel(2) 28-33 Coulounieix-Chamiers.

Sarlat 32-23 Le Teich. Résultats complets et classement Honneur Régionale M, site FFHB.

Rugby, N2, Périgueux arrache le nul à Niort

Périgueux en déplacement à Niort en Nationale 2 de rugby - Christian Lacombe

Niort 26-26 Périgueux. Les capistes étaient ce dimanche 2 avril 2023 en déplacement sur la pelouse de Niort, pour la 21ème et avant dernière journée de championnat de Nationale 2 de rugby. Les périgourdins ont, sans doute, déjà, dans leurs têtes, les phases finales qui approchent à grands pas. La première place de la poule est acquise. On pense aussi à ne pas se blesser pour être fin prêt au moment des matchs couperets. La première mi-temps est équilibrée, Niort la termine devant au score, 12 à 7. Les capistes auront une belle réaction en deuxième mi-temps, mais insuffisante pour s'imposer. Le CAP arrache le nul à Niort 26 à 26 et jouera son dernier match avant les phases finales, le 16 avril prochain, à domicile face au Bassin d'Arcachon. Résultats complets. Classement National 2, Poule 2.

loading

Rugby, F1, Bergerac termine en beauté à la maison

Bergerac 29-17 Peyrehorade. Ce dimanche 2 avril 2023, Bergerac retrouvait son stade Gaston Simounet, pour cette 21ème et avant dernière journée de championnat de Fédérale 1. 4 essais en faveur de Bergerac, 2 pour l'adversaire et au final un nouveau succès de l'USB qui termine sa saison à domicile en beauté, avant un ultime match dans 15 jours à l'extérieur. Bergerac est assuré de son maintien mais ne jouera pas les phases finales. Résultats complets . Classement de la Poule 4 de Fédérale 1.

Rugby, F2, Belvès obtient le bonus défensif à Causse Vézère

Belvès, une dernière ligne droite pour une qualification en phase finale de Fédérale 2 de rugby - Christian Lacombe

Causse 29-24 Vézère Belvès. Les sangliers ont encore un objectif à atteindre pour cette 21ème et avant dernière journée de Fédérale 2 et peuvent encore rêver de phases finales. Compte tenu de ce point de bonus défensif et des autres résultats, Belvès aura encore un match à disputer à la maison avant le classement final et avant de disputer les phases finales de Fédérale 2. Résultats complets . Classement de la Poule 4 de Fédérale 2.

Rugby, F3, l'USAN, un match pour préparer les phases finales

USAN au stade du Roc à Saint-Astier face au Bugue, dernière journée de Fédérale 3 de rugby - Charly Rotrou, Co-président USAN

Union Saint-Astier/Neuvic 43-21 Le Bugue. 18ème et dernière journée de Fédérale 3. Ce dimanche 2 avril 2023, l'USAN jouait sur son stade du Roc à Saint-Astier. Le club est assuré de terminer dans le top 4 et de se qualifier pour les phases finales. Une situation qu'ils avaient raté de peu la saison passée. L'USAN termine donc au mieux sa saison régulière par une belle victoire à domicile. Pas de blessés avant le match barrage des phases finales le 16 avril prochain, c'est bien là l'essentiel face à des buguois qui auront sauvé leur peau avant de disputer ce dernier match.

Résultats complets. Classement de la Poule 15 de Fédérale 3.

loading

Rugby, la dernière journée de Fédérale 3, classement final

Figeac 25-12 Sarlat

USAN 43-21 Le Bugue

Le Lardin Saint Lazare 0-22 Vergt

Lalinde 19-8 Argentat

Nontron 17-43 Lacapelle Marival

Résultats complets de la journée. Classement final de Fédérale 3, Poule 15, site FFR.

Lalinde et Nontron sont relégués en Régionale 1. Le Bugue et Le Lardin Saint Lazare se maintiennent. Sarlat, l'USAN et Vergt joueront les phases finales à partir du 16 avril 2023.

