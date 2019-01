Rugby - Fédérale 2 : Jacques Delmas de retour à Périgueux ?

Périgueux, France

Selon nos informations, l’ancien entraîneur de Toulon, Jacques Delmas pourrait faire un retour imminent au sein du club de rugby de Périgueux, qui piétine actuellement en Fédérale 2.

Jacques Delmas de retour à Périgueux se serait l’histoire d’un cordon qui ne s’est jamais rompu. Des liens d’amitié très forts, tissés de 1997 à 2001 avec le club et la ville. C’est à Périgueux qu’ a décollé la carrière exceptionnelle du Narbonnais. Grenoble, Biarritz, le Stade français, Perpignan, Toulon et au final trois titres de champion de France et deux Coupes d’Europe.

Un accord donné pour quelques mois ?

De Wilkinson à Bastaraud, Jacques Delmas a côtoyé les plus grands. A Toulon, aujourd’hui encore, le difficile public de Mayol lui voue une admiration sans limite. Jacques Delmas aurait donné son accord au CAP pour quelques mois dans un premier temps. Objectif : remettre le club sur les bons rails.

A 61 ans, ce proche de Bernard Laporte a encore faim. Il connait par cœur le rugby. Ce sorcier de la mêlée apporterait son exigence. Selon nos informations, son arrivée pourrait être rapide. Presque 20 ans après, l’homme n’a pas changé. Il trouvera le stade Francis Rongiéras au même endroit. Il connait la route.