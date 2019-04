Rugby - Fédérale 2 : Le Havre décroche son maintien in extremis

Le Havre - France

Battus (35-29) par Plaisir, lors de la dernière journée, le HAC Rugby a décroché le point du bonus défensif, ce dimanche, dans les derniers instants du match. Un bonus vital et synonyme de maintien, malgré la victoire du Paris Université Club, chez lui, face à Gennevilliers (28-20).

A l'arrivée, en effet, le HAC et le PUC terminent ex aequo (41 points), mais ce sont bien les normands qui passent devant, au regard des deux confrontations entre les deux formations, remportées par les havrais : 37-29 et 14-18.

Promus en fin de saison dernière, les hommes de Ludovic Mercier finissent juste au dessus de la zone rouge, et s'offrent une seconde saison consécutive en Fédérale 2.