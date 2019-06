Rugby Fédérale 2 : le titre pour Issoire ou Rumilly ?

Déjà assurés d'évoluer en Fédérale 1 la saison prochaine, les Issoiriens veulent aller au bout de l'aventure, et remporter le titre en Fédérale 2. Les mauve et noir affrontent les hauts-savoyards de Rumilly en finale, ce dimanche à 15 heures au stade de l'Escale à Villefranche-sur-Saône.

Issoire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est extraordinaire". Claude Pojolat a les yeux qui brillent lorsqu'il évoque cette fin de saison. Le président de l'US Issoire savoure après toutes ces années de travail au sein du club pour enfin être récompensé sportivement.

C'est avant tout une aventure humaine... Claude Pojolat, Président de l'US Issoire

Vainqueurs des basques de Nafarroa en huitième de finale, les Issoiriens vont évoluer pour la première fois de l'histoire du club en Fédérale 1. Le troisième niveau national après le Top 14 et la Pro D2. "C'est fabuleux" se félicite Claude Pojolat, "si on nous avait dit lors du match amical, à Besse, fin août, contre Rumilly, qu'on se retrouverait en finale, on en aurait largement rigolé, parce qu'on est vraiment dans le rugby amateur".

Avec près de 430 licenciés, l'US Issoire est un pilier du rugby auvergnat. "On commence à être reconnu, à incarner quelque chose" reconnaît le Président. Pour bien figurer en fédérale, le budget actuel de 600 000 euros ne sera pas suffisant. "Il faut trouver 120 000 euros de plus" poursuit Claude Pojolat. "Mais on ne changera pas 15 joueurs de toute façon" rétorque l'entraineur Christophe Rodier.

Trouver 120 000 euros

En attendant, il y a une finale à jouer. Et à gagner. Contre les hauts-savoyards de Rumilly. Anciens pensionnaires de l'élite dans les années 90. "C'est solide" analyse le technicien issoirien, "mais, comme nous, s'ils sont là, c'est qu'ils sont bons". Coup d'envoi de la rencontre à 15 heures au stade de l'Escale à Villefranche-sur-Saône. Avec au moins trois bus et des dizaines de voitures de supporters en mauve et noir.