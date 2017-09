Rugby | Fédérale 3 - Michel Duque, entraîneur de Bizanos : "on a vu débarquer Carl Hayman"

L'info a été donnée par nos collègues de la République des Pyrénées. Pour sa première à domicile cette saison, l'Avenir de Bizanos a pu compter sur une recrue de choix, l'ancien All black, entraîneur de la Section, Carl Hayman. Première réussie.

Carl Hayman a rechaussé les crampons ce dimanche ! L'ancien pilier All black 37 ans, aujourd'hui entraîneur des avants de la Section paloise victorieuse à Agen ce weekend, a repris en amateur à Bizanos et l'équipe de Michel Duque a gagné. Victoire bonifiée 41-17 contre Saint-Lary. Le coach revient sur l'arrivée surprise d'Hayman en Fédérale 3.

On a Paddy O'Sullivan qui a joué chez nous. C'est lui qui fait la vidéo à la Section. Je lui ai dit : "tu veux pas reprendre cette saison ?" Il m'a dit : "oui. Je viens mardi avec - j'avais pas bien compris avec son accent -, avec un certain Karim." Et on a vu débarquer à l'entrainement un certain Carl Hayman. Les joueurs sont ravis. Ils ont fait des selfies avec lui."