C'est déjà historique pour le club. Ce dimanche 17 juin les rugbymen périgourdins du SAT vont disputer la première demi-finale de Fédérale une de l'histoire du club. Les Trélissacois se déplacent à La-Teste-de-Buch près d'Arcachon pour affronter Oloron, un habitué des phases finales. Le match démarre à 15h.

"Ça reste une surprise pour nous mais on a été sérieux toute la saison, si nous sommes là c'est que nous le méritons," confie le co-président du club Pierre Laurent. "Le recrutement a été bon et la mayonnaise a bien pris entre les jeunes et les anciens du groupe. On ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Tout le club tente de faire corps, de la tête jusqu'au bras, c'est peut-être ce qui explique la réussite."

"Aller au-delà de la demi-finale serait extraordinaire" - Stéphane Labrousse

"L'objectif initial c'était le maintien, se qualifier c'était déjà un exploit. La demi-finale l'est encore plus et aller au-delà serait extraordinaire. Les garçons vont la vivre pleinement. Oloron c'est une équipe connue dans le milieu, copie conforme, costaud devant et ça joue bien derrière avec un bon buteur. On va vivre le moment comme il faut le vivre, sans pression et s'éclater," assure l'entraîneur Stéphane Labrousse.

Pour les soutenir, les Trélissacois pourront compter sur une centaine de supporters au moins. Ce dimanche matin, deux bus vont prendre le départ du Périgord, direction le bassin d'Arcachon. Pour encourager leur équipe, ces fidèles ont même composé une chanson. De quoi effrayer l'adversaire pyrénéen ?