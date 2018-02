Biarritz, France

C'est par communiqué de presse que Federico Martin Aramburu nous a fait part, cette fin de matinée, de sa décision de démissionner du Conseil d'administration du BOPB. Une décision prise "face à la brutalité du changement de gouvernance" et en réaction aux propos tenus cette semaine par Charles Gave, le principal actionnaire du club. "Nous ne pouvons pas laisser dire que le club n'était pas géré de façon professionnelle" explique le président des Socios du BOPB.

La démission de Federico Martin Aramburu intervient au lendemain des réactions conjointes de l'ancien président biarrot Nicolas Brusque et 3 anciens administrateurs, en colère et choqués de l'attitude et des propos de ce même Charles Gave. D'ailleurs, Federico M. Aramburu dit renouveler "toute sa confiance" à Nicolas Brusque, qu'il côtoie depuis des années (les 2 hommes ont notamment joué ensemble sous le maillot rouge et blanc entre 2004 et 2006, avant de prendre quelques années plus tard, la présidence des Socios pour l'un, la présidence du club pour l'autre *).

Le communiqué envoyé par Federico Martin Aramburu ce vendredi matin. © Radio France - -

* Federico Martin Aramburu est président des Socios du BOPB depuis 2015. Nicolas Brusque a été président du BOPB de 2015 à ce début 2018).