Rugby féminin - L'USAL déclare forfait et n'évoluera pas en Elite 2 cette saison

L'USAL a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué

Il n'y aura pas de derby entre le CA Brive et l'USA Limoges en Elite 2 féminine de rugby. L'USAL a annoncé dans un communiqué ce mardi soir qu'il ne pouvait pas engager une équipe dans ce championnat.

ⓘ Publicité

Selon le club, "l’évolution des règlementations fédérales ainsi que la difficulté de recruter des joueuses de premières lignes" sont en cause dans leur décision de déclarer forfait pour la saison 2023/2024.

Des matchs perdus 25 à 0 sur tapis vert

D'après le site de la Fédération Française de Rugby, l'USAL ne sera pas remplacé dans la poule 1, celle de Brive. Les 18 matchs ont été simulés et perdus sur tapis vert.

L'USAL précise néanmoins dans son communiqué que le club souhaite "s’attacher dans les années qui viennent à un travail en profondeur basé sur un projet de formation", qui inclue les plus jeunes catégories (U8 à U12) et les cadettes, qui avaient accédées au barrage l'an dernier. L'objectif est ambitieux : revenir "au plus haut niveau fédéral d'ici la saison 2024/2025"

L'équipe première masculine, elle, va disputer son premier match de championnat samedi 02/09 contre Graulhet au stade de Beaublanc.