Rugby féminin : les Amazones du FCG éliminées des phases finales après un match nul face à Toulouse

Leur élimination s'est jouée à un essai marqué ce dimanche au stade Lesdiguières ! Les Amazones du FCG terminent leur saison en quart de finale d'Elite 1, face à Toulouse, après un match nul 36-36. Dans ce cas-là, le nombre d'essais est déterminant, et les Toulousaines en ont marqué un de plus, 6, contre 5 pour les Grenobloises, au terme des prolongations.

ⓘ Publicité

"Résilientes" et "vaillantes" face aux ex-championnes de France

"On a été très résilientes", se félicite quand même Alexandra Chambon, capitaine et numéro 9 des Amazones, "on est menées tout le long des prolongations et on arrive à marquer cet essai qui nous permet de revenir à égalité". Plus qu'à "prendre de la maturité", estime sa coéquipière Emeline Gros et les Amazones seront de retour en phases finales l'année prochaine.