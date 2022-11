Rugby : fin de collaboration entre Johann Authier et le VRDR

L'annonce a été faite ce lundi 21 novembre. Dans un communiqué, le VRDR confirme la fin de sa collaboration avec son manager général Johann Authier à l'issue de la saison sportive en cours :

" L’annonce de cette décision, prise d’un commun accord entre les parties, permettra ainsi au club de se projeter sur la constitution de son staff sportif pour la saison 2023-2024 et suivantes. Afin d’éviter toute interprétation, nous précisons que les rapports et relations du club avec son manager général sont excellents__, sains, et tournés toujours vers la performance et vers l’obligation de résultats liée à l’objectif de montée en PROD2.Pour l’heure, l’ensemble des forces vives du club restent focalisées sur les objectifs et ambitions élevées de cette saison 2022-2023."

Johann Authier reste l'entraineur principal jusqu'au 30 juin prochain après six ans au service du club.