Rugby : fin de saison pour l'US Dax

Dax, France

Il n'y a pas eu d'exploit. Déjà battu à domicile par Rouen lors du match aller des quarts de finale de Fédérale 1, le week-end dernier, les rugbymans de l'US Dax se sont à nouveau inclinés, ce samedi soir, en Normandie, lors du match retour, 25-10.

Les Dacquois, réduits à 14 après un carton rouge reçu dès les premières minutes de jeu, ont résisté (il y avait 8 à 7 pour Rouen à la pause), mais ont fini par s'incliner.

"C'est un sentiment mélangé, beaucoup de fierté et beaucoup de frustration aussi. Il y a eu un début de match avec, à mon sens, beaucoup d'erreurs d'arbitrage. On y a cru, on ne saura pas si à 15 contre 15 on aurait pu inverser le score" a commenté, à la fin de la rencontre Frédéric Tauzin, l'entraîneur de Dax.

Cet échec signe la fin de saison de l'US Dax, qui ne remontera donc pas en Pro D2 la saison prochaine.