Rugby : fin de saison pour le VRDR, qui pourrait se maintenir en Pro D2

La Ligue nationale de rugby annonce que seules les phases finales de Top 14 et de Pro D2 se joueront cette saison. Les joueurs du Valence Romans Drôme Rugby, mal classés, peuvent donc raccrocher les crampons. Et ils sauront à la fin du mois s'ils restent en Pro D2 la saison prochaine.

Les rugbymen du VRDR ne rejoueront pas en Pro D2 pour cette saison 2019-2020 qui s'est arrêtée le 13 mars à cause de l'épidémie de coronavirus. La Ligue nationale de rugby a annoncé ce mercredi qu'elle retenait deux scénarios pour le Top 14 et la Pro D2 : soit une reprise des championnats fin juin ou début juillet sous forme de phases finales, soit des phases finales en amont de la prochaine saison, fin août ou début septembre. La décision sera prise à la fin du mois d'avril mais comme le VRDR était classé dernier, il n'est pas concerné par les phases finales et donc assuré de ne pas rejouer cette saison.

Vers un maintien Pro D2 ?

L'incertitude demeure, en revanche, sur le maintien du club drômois en Pro D2. Les présidents de clubs militent pour qu'il n'y ait pas de relégation cette saison mais la Ligue nationale de rugby ne s'est pas encore prononcée. Elle devrait là aussi donner sa décision lors du comité directeur prévu à la fin du mois.