Landes/Rugby : Fin de saison pour Saint-Pierre-du-Mont, chronique d'une mort annoncée

La voix se teinte d'émotions quand il en parle. Président depuis 2016 du Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont Rugby, le président Thomas Costedoat s'est retrouvé dans l'obligation de déclarer forfait pour cette saison 2022-2023. Son équipe, censée évoluer en Régionale 3, ne comptait pas un nombre de joueurs suffisants : "C'était ma crainte", confie-t-il. "Au mois de juin, suite à l'arrêt de l'entraîneur principal et avec beaucoup d'anciens qui devaient arrêter aussi sur la fin d'un cycle, on avait des craintes sur cette reprise du mois d'août. Craintes qui se sont confirmées petit à petit. On avait quand même une trentaine de joueurs, mais qui ne savaient pas s'ils allaient signer ou non. On tournait en moyenne à une quinzaine à l'entraînement, ce qui n'était pas possible pour travailler..."

Assez rapidement, Thomas Costedoat a donc du faire dans le bricolage, avant que le château de cartes ne finisse par s'effondrer. "Petit à petit, on a eu ce sentiment que ça s'échappait, qu'on allait perdre ce club. Je le ressentais plus encore que les joueurs. Certains joueurs, au final, l'ont très mal vécu, c'était beaucoup d'émotions... Prendre cette décision a fait mal à tout le monde".

Une désaffection de la pratique

Ce manque de quantité de troupes pour assurer la saison n'est plus rare dans les Landes. Les joueurs partis du Sporting sont d'ailleurs pour certains allés renforcer Villeneuve-de-Marsan, club de Fédérale qui était en tension pour se constituer un effectif. Le président du comité des Landes Rugby Max Godemet analyse le phénomène : "Je crains que cela aille en grandissant, parce qu'on assiste actuellement à une désaffection de la pratique compétitive dans les clubs qui évoluent en Régionale 3, ou autrement dans les séries régionales. Force est de constater que les joueurs n'ont plus envie d'accepter les contraintes régulières, de s'engager avec un club et d'aller jouer tous les dimanches pour différentes raisons. C'est des moments de la vie des jeunes joueurs qui se marient, qui construisent leur maison, qui ont envie aussi de faire une pratique de loisir mais pas forcément une pratique de la compétition. C'est déplorable pour le rugby, mais il faut le constater".

Il y a encore de belles initiatives dans certains coins

Une désaffection croissante, mais pas irrémédiable pour Max Godemet, qui travaille dessus avec la Fédération et le comité des Landes : "Actuellement, ce qu'on cherche à développer, c'est le rugby loisir. Ces gens-là, nous voulons les envoyer vers des pratiques de rugby à 5, de rugby à toucher qui font qu'on a un calendrier beaucoup moins important et qu'on joue le samedi après-midi ou le samedi matin et qu'on arrive à maintenir des équipes dans ces clubs, sans pour autant avoir les contraintes d'une compétition régulière". Max Godemet poursuit avec l'exemple du club de Herm, "qui avait abandonné il y a quatre ans, qui s'était mis en sommeil et qui est reparti cette année avec des garçons du village qui ont voulu remonter une équipe. Il y a encore des belles initiatives dans certains coins qui ont des vies de villages, notamment au Pays basque ou dans les petits villages landais."

Thomas Costedoat lance un appel pour son club de Saint-Pierre-du-Mont

Max Godemet termine avec les "rassemblements de club", qui restent une solution. "Actuellement, c'est très, très utilisé. Vous avez par exemple Rion-des-Landes qui fonctionne avec Morcenx, on a plusieurs exemples comme cela. Autrefois, c'était des bastions, avec des passionnés, des identités très fortes. Mais maintenant, avec les évolutions de la société, ils sont obligés, pour maintenir un niveau de pratique et pour continuer à pouvoir engager une équipe, de se mettre en rassemblement".

Ils m'ont dit : c'est juste un au revoir, ce n'est pas un adieu

Une piste qui n'a pas été privilégiée à Saint-Pierre-du-Mont, où l'on a reçu une proposition de Roquefort, refusée, car, selon Thomas Costedoat, c'était voué à l'échec. Thomas Costedoat qui lance aujourd'hui un appel : "C'est quand même dommage d'être banlieusard montois et ne pas avoir des personnes intéressées pour reprendre ce club... Il faut que ce soit quelqu'un qui ait les reins assez solides financièrement, avec un projet sportif, parce qu'on ne peut pas se cacher maintenant. Maintenant, même en Régionale 3, il faut un club structuré, il faut installer un club avec des moyens. Il y a la place, si on compare à Saint-Paul-lès-Dax, de monter les échelons et d'aller chercher la Fédérale, malgré la proximité avec Mont-de-Marsan. Donc, si quelqu'un est intéressé durant l'année, si quelqu'un a un projet pour la saison prochaine, ce sera avec grand plaisir que je passerai le flambeau. Repasser simple dirigeant ou bénévole me suffirait largement. Je sais très bien que les joueurs qui sont partis à droite à gauche seraient prêts à revenir. Ils m'ont dit : c'est juste un au revoir, ce n'est pas un adieu".