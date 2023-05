Rugby - Finale de Pro D2 : un dernier col à gravir pour le FCG

Depuis des semaines, ils s’appliquent à étirer leur aventure commune. Désormais, il est l’heure de la terminer, et de la plus belle des manières. Cette saison, les rugbymen grenoblois vivent une belle histoire collective, un groupe soudé qui s’est accroché pour aller jusqu’en phase finale, puis en finale, et qui rêve de terminer son histoire à Toulouse avec un bouclier, celui de champion de France de Pro D2.

Oyonnax en favori

Mais entre Grenoble et le titre se dresse une montagne, Oyonnax. Le premier de la saison régulière, une équipe programmée pour monter, sûre de ses forces, la conquête notamment. Pour tous les suiveurs de la Pro D2, si le costume de favori doit être porté samedi, c’est bien par les joueurs de l’Ain, qui ont terminé le championnat avec 24 points d’avance sur Grenoble**.** Une situation qui convient aux Grenoblois "peut-être que cela nous enlève un peu de pression" concède le troisième ligne Antonin Berruyer, "mais on y fait pas trop attention, on se concentre sur nous, sur ce qu’on peut mettre en place pour les mettre à mal".

"Contre eux, à chaque fois, il y a un peu d’animosité" - Steeve Blanc-Mappaz

Même s’ils n’ont pas battu Oyonnax ces deux dernières saisons, les Rouge et Bleu ne font pas de complexe « ça reste une finale, il va falloir rester froids, rester lucides, contre eux à chaque fois il y a un peu d’animosité, il va falloir garder nos nerfs » prédit le capitaine du FCG Steeve Blanc-Mappaz avant ce duel entre deux équipes Rhône-Alpine. Une affiche qui ne transcende pas les foules à Toulouse, puisque "seulement" 12.000 personnes (sur 19.000 places) sont attendues samedi soir à Ernest-Wallon.

Une opposition de style

Un public qui devrait assister à une opposition de style. Ce n’est pas avant une finale que l’on change de système de jeu, alors Oyonnax devrait s’appuyer sur sa puissance, sur un jeu pragmatique et efficace, là où Grenoble mise sur un jeu plus ouvert. "Lucas Dupont a dit qu’on était une équipe d’excités" sourit le manager Fabien Gengenbacher, "ça fait partie de l’état d’esprit de cette équipe, de se faire plaisir, de mettre de la folie ce qui a été le cas dans notre quotidien chaque semaine, et ça se voit sur le terrain où on a cette envie de tenter les coups. Parfois on s’est brûlé, et samedi on sait qu’il faudra trouver le bon équilibre". Les supporters grenoblois eux n’espèrent qu’une chose, s’enflammer pour un deuxième titre de Pro D2, 11 ans après celui de 2012.