Rugby Finale Elite 1 : Annick Hayraud se souvient du premier titre de Romagnat en 1994

C'est un sacré clin d'œil de l'histoire car en 1994 vous êtes championnes contre Saint-Orens, et maintenant cette finale contre Blagnac, un autre club de la banlieue toulousaine ?

Oui, c'est fantastique, je veux dire. Mais on dit toujours que l'histoire se répète. Et encore une fois, oui c'est un peu le cas. C'est vraiment très, très bien fait.

Qu'est-ce que représente tout ce qui passe cette saison pour l'ASM Romagnat ?

Moi, je trouve ça juste génial. Parce qu'on fait partie des plus vieux club, et on s'est accroché, on a eu des moments vraiment difficiles. Et puis voilà, ça fait quelques années que le rugby féminin est en train de prendre beaucoup d'ampleur, ça explose. Et puis Romagnat n'a pas été décroché. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Je repense aux années 90, il y a encore des gens qui sont là au club, on s'est renforcé, on a grandi. Et voilà, aujourd'hui, c'est Romagnat qui dispute à nouveau le titre. C'est grâce à toutes ses personnes qui ont été, qui sont là aujourd'hui, et celles qui sont en devenir et qui vont continuer à œuvrer pour que Romagnat reste une place forte du rugby féminin.

Annick Hayraud est manager de l'équipe de France féminine © Maxppp - Jean-François SOUCHET

Qu'est ce qui reste de cette première finale en 1994 à Maurs dans le Cantal ?

C'est fantastique, je crois que ça a créé des liens, car c'est l'une des plus belles choses d'être champion de France avec son club et je crois que le niveau y a peu d'importance. En fait, le fait de gagner quelque chose, d'avoir ensemble fait des sacrifices, une aventure ensemble. Je crois que c'est ce qui marque, et c'est toujours une belle récompense pour moi. À chaque fois qu'on en discute, ou là, quand je vois sur les réseaux les anciennes qui se mobilisent, je trouve ça génial. Je me dis, pourtant il y a un paquet d'années, et les gens sont encore là. Ils s'intéressent toujours et je trouve ça génial.

Est-ce que les mentalités ont changé ?

Oui, il y a une belle évolution. Avant, les gens nous ont suivies parce qu'ils nous connaissaient ou c'était la famille. Aujourd'hui, les gens s'intéressent aussi à tout ça, bien évidemment, mais aussi au contexte, au jeu qui est mis en place, pour le rugby. Ce qui n'était peut-être pas forcement le cas à l'époque, c'était plutôt de la sympathie d'aller voir les filles jouer. Et là, aujourd'hui, des gens s'intéressent vraiment au contenu, à ce qui se passe sur le terrain.

Quand on disait que ce n'était pas un sport féminin à l'époque, ça a changé ça aussi ?

Il y en a encore qui le disent, je vous rassure. Malheureusement, il reste encore beaucoup de travail de ce côté là. L'égalité homme-femme par rapport à ça, il y a encore des choses à faire. Après, je crois qu'à chaque sortie, les filles le prouvent sur le terrain, il n'y a pas 50 joueuses professionnelles à Romagnat, mais les filles ont toujours envie de prouver, d'être performantes. Elles sont hyper exigeantes et la récompense, c'est ça. Aujourd'hui, je tiens exactement les mêmes propos qu'il y a 20 ans en arrière, ;c'est que si une joueuse veut se faire plaisir dans le rugby, qu'elle joue au rugby, si un garçon veut se faire plaisir en faisant de la danse, qu'il fasse de la danse. L'important, c'est que les gens s'épanouissent, qu'ils grandissent, et notre société en sera encore plus forte grâce à ça.