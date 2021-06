Rugby Finale Elite 1 : l'ASM Romagnat à Blagnac pour un troisième Bouclier ?

"C'est fantastique, je n'ai pas les mots pour décrire ça". Arrivée en Auvergne cette saison, l'internationale italienne Francesca Sgorbini jubile, "c'est incroyable pour le groupe, mais c'est bizarre de jouer cette finale contre équipe qui va jouer à la maison". Après avoir éliminé les Montpelliéraines, triple tenantes du titre, les Romagnatoises vont affronter Blagnac ce dimanche au stade Ernest-Argelès.

La joie des Romagnatoises après la victoire contre Montpellier - Christophe Fabries/Laurent Lavialle.

Après avoir candidaté il y a quelques mois pour accueillir cette finale, le Blagnac Rugby Féminin aura certes l'avantage du terrain. "Mais ce sont elles qui auront la pression, pas nous" évacue l'emblématique Jessy Trémoulière, élue meilleure joueuse du monde en 2018. Le match va se jouer devant 1.000 spectateurs au stade Ernest Argelès dans la banlieue toulousaine.

En accord avec nos adversaires, nous avons décidé de cette jauge pour éviter le pass sanitaire... Marie-Françoise Magignot, présidente de l'ASM Romagnat.

Près de 250 supporters auvergnats feront le déplacement pour encourager l'équipe. "Compte tenu de l'horaire de cette finale, un dimanche à 17h30, c'est plutôt bien" se félicite Marie-Françoise Magignot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Moi, j'ai la chance de vivre du rugby, donc je me dis que c'est normal que je vive des matchs comme ça". L'historique Caroline Thomas ne veut pourtant pas s'en contenter, "mais je pense que pour les filles qui sont en plus étudiantes à côté, qui travaillent, qui s'entraînent tous les jours, c'est difficile" poursuit le talonneur international. "Je rêve de ça tous les jours, et si on joue, si on s'entraîne, c'est pour gagner des titres. On fait encore face à plein de clichés, oui on a des bleus parce qu'on a joué la semaine dernière. Je trouve que les mentalités évoluent petit à petit parce qu'on est plus médiatisées, parce qu'on fait du beau jeu, mais on est des femmes comme les autres, même si on joue au rugby".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La réussite du club cette saison, c'est aussi celle de l'entraineur Fabrice Ribeyrolles qui a repris l'équipe en 2015 alors en deuxième division, avant de retrouver l'Elite 1 un an plus tard. "On ne pensait pas avoir ce niveau en début de saison, on avait un objectif qui était les demi-finales, et qui est atteint" savoure l'ancien trois quart centre et capitaine de l'ASM. "On a vu qu'on était capable d'accrocher les gros qui nous mettaient 40 ou 50 points il y a quelques années, ce serait vraiment une belle aventure après notre retour dans l'élite, je ne pensais pas qu'en si peu de temps on serait capable de toucher du doigt ce bouclier, c'est une certaine fierté aussi que le club grandisse comme ça".

Le message d'encouragement de Camille Lopez

Battus à Bordeaux le week-end dernier, les garçons sont les premiers supporters des filles confirme Camille Lopez. "Elles ont fait quelque chose de grand, maintenant il reste une dernière marche, et j'espère qu'elles vont le faire" s'enthousiasme l'ouvreur de l'ASM. "Parce que c'est quelque chose d'incroyable dans une vie de gagner un trophée, on a eu cette chance là il y a quatre ans, on sera derrière elles". Ce serait le 3e titre pour le club, après le doublé historique en 1994 et 1995 contre Saint-Orens et les Pachys d'Herm.

La finale Blagnac-ASM Romagnat est à vivre en intégralité ce dimanche dès 17 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne.