Rugby : Forbach et Sarrebruck s'allient pour créer l'équipe des II nations

Confrontés à des difficultés d'effectifs, les Français de l'US Forbach rugby et les Allemands du Stade Sarrois Sarrebruck vont associer leurs équipes seniors la saison prochaine. L'entente disputera le championnat de 2e, 3e et 4e séries de la ligue du Grand Est. Une première dans le rugby mosellan.

D'un côté de la frontière, le Stade Sarrois Sarrebruck et sa vingtaine de joueurs seniors mais des conditions d'entraînement à ce point limites qu'il doit venir pratiquer en France.

De l'autre, l'US Forbach rugby, son stade et son club house à Marienau, mais qui aurait eu bien du mal à aligner, seule, quinze joueurs la saison prochaine. "On aurait été douze ou quatorze, anticipe le président Patrick Philipps. On aurait du jouer à dix mais c'est plus intéressant de jouer à quinze. On avait tout intérêt à s'allier."

Les deux associations perdurent, conservent leur école de rugby, mais les équipes premières ne feront donc qu'une lors du prochain championnat de 2e, 3e et 4e série de la Ligue du Grand Est, tout au bas de la hiérarchie régionale.

Dans les faits, les deux clubs travaillent ensemble depuis longtemps. L'USF faisait découvrir le rugby aux lycéens de l'établissement franco-allemand de Sarrebruck. Et le Stade Sarrois, inscrit au championnat de France depuis au moins six ans, s'entraînait parfois à Forbach. "En Allemagne, il y a peu d'équipes. Il y a trois divisions dont deux nationales. Ca faisait de gros déplacement. Et surtout, il y a des différences de niveaux... On pouvait gagner 50-0 un samedi, et perdre 100-0 le suivant" dit Fabrice Podevin, le Président français du club allemand.

Qui sait, une telle alliance permettra, peut-être de découvrir le futur Zani Dembelé. Cet ailier, arrivé enfant à Sarrebruck, a découvert le rugby à Forbach puis a connu l'équipe de France de jeunes à quinze avant de jouer pour l'Allemagne à sept.