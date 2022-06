Rugby : France - Japon au Stadium de Toulouse le dimanche 20 novembre, la billetterie bientôt ouverte

C'est confirmé, les Bleus recevront bien le Japon à Toulouse. La date a été définitivement fixée au dimanche 20 novembre, en clôture de la tournée d'automne et après avoir affronté l'Australie et l'Afrique du Sud à Saint-Denis et Marseille. La billetterie pour Toulouse va ouvrir dans le mois.