Rugby - Gagnez vos places pour le match de Top 14 UBB / Clermont dimanche 19 février à Bordeaux

Match phare que ce choc UBB / Clermont pour des raisons sportives mais pas que... En perdant l'ASM pourrait s’enliser dans la seconde moitié du classement et de son côté l’UBB retrouverait certainement le Top 6 et au-delà du point de vue comptable, L’Union a besoin de retrouver la dynamique de la victoire après deux défaites à l’extérieur. A vous de jouer, via le formulaire ci-dessous, pour être dans les tribunes du stade Chaban Delmas, dimanche 19 février à 21h, pour venir encourager votre équipe. France Bleu Gironde vous offre vos 2 places.

Le drôle de face à face des bancs de touche

Ce match UBB / Clermont présente aussi quelques enjeux en dehors du terrain et notamment sur les bancs. Christophe Urios va non seulement retrouver Chaban Delmas et donc son public (quel accueil ?) et son long tunnel qu’il va remonter à côté de ses anciens joueurs, mais aussi se retrouver en face de ses anciens adjoints Frédéric Charrier et Julien Laïrle qui sont aujourd’hui à la tête de l’UBB. Et dans la tribune présidentielle que vont se dire Laurent Marti, Président Bordelais, et son alter égo clermontois Jean-Michel Guillon ? L’un ayant « piqué » Damian Penaud à l’autre, l’autre ayant donc recruté l’ancien manageur de l’un ! Autant de situations inhabituelles qui font de ce match, la rencontre à ne pas rater !